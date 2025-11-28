Al final Gertz deja FGR por embajada y queda encaminada Ernestina Godoy

El pleno del Senado aceptó ayer, mediante un procedimiento acelerado (fast track), la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR). La decisión, aprobada por considerarse “causa grave”, desató una ola de críticas de la oposición, que acusó que la salida del fiscal no fue voluntaria sino producto de presiones políticas.

Con 74 votos a favor —provenientes de la mayoría conformada por Morena, PT y PVEM—, 22 en contra del PAN, MC y PRI, y cero abstenciones, los senadores avalaron la separación del funcionario cuya carta de renuncia fue recibida apenas horas antes de la votación.

El Dato: Gertz Manero fue propuesto por el expresidente AMLO en 2019 para ser el primer titular de la Fiscalía independiente, con un periodo que se extendería hasta 2029.

Tras un receso de cuatro horas y media, la sesión del pleno se retomó con la aprobación, también por mayoría, de la dispensa de trámites al considerarse el asunto “de urgente resolución”, lo que permitió acelerar un proceso que normalmente requeriría mayor análisis y deliberación.

En el documento dirigido a la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, Gertz Manero informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum le propuso ocupar el cargo de embajador de México “ante un país amigo”, propuesta que actualmente se encuentra en trámite.

“Hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo federal, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria”, señaló el fiscal en su misiva.

En consecuencia, Gertz Manero comunicó su retiro del cargo: “Razón por la cual a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que corresponden, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República”. Asimismo, solicitó que se informara al pleno para iniciar el proceso de su ratificación como embajador.

La oposición cuestionó duramente que los argumentos presentados por Gertz Manero pudieran considerarse una “causa grave”, como exige el artículo 24 de la Ley de la FGR para aceptar una renuncia.

Clemente Castañeda, coordinador de la bancada emecista, fue contundente: “No cualquier razón es aceptable en automático. Tiene que haber una evidente situación extraordinaria, anómala, grave, para que el Senado acepte un trámite de esta naturaleza. Esta no es una causa grave. Ello tendría que ser algo que lo inhabilite física y mentalmente”.

Manuel Añorve, coordinador del PRI, se sumó a la crítica: “El PRI no va a aceptar que por otra chamba, por un premio diplomático, por un movimiento político disfrazado de cortesía institucional, se pretenda justificar la renuncia del fiscal general de la República. Eso no es renuncia, es una instrucción, un manotazo”. Lamentó que esto ocurra después de que, en sus palabras, “se apoderaron del Poder Judicial a la mala”.

Por su parte, Raymundo Bolaños, del PAN, señaló una aparente irregularidad en el documento: “No dice en ningún lado que el fiscal renuncie, por lo que el retiro no es una causa de separación que el Senado pueda calificar. En las condiciones actuales del país, con el crimen organizado desatado, que controla territorios, que amenaza y asesina jueces, funcionarios y hasta alcaldes, no puede justificarse la separación del fiscal sin causa grave”.

Claudia Anaya, también del PRI, subrayó que en su carta “el fiscal nunca renuncia” y denunció la falta de transparencia en el proceso: “Gertz, siendo un zorro como es, se va pintándole un dedo en la cara a Morena, porque se siente doblegado en esta presión política que evidentemente le hicieron. Una carta que llegó a la Presidencia, supuestamente de este Senado. Una carta que nadie vio, nadie discutió, nadie aprobó”, afirmó, en referencia a la misiva anunciada por la Presidenta Sheinbaum durante la mañana.

En contraste, Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, defendió la decisión argumentando que “no hay causa más grave que la de alguien que no quiera continuar al frente de una responsabilidad. La literalidad de la ley en este caso sería un absurdo jurídico”.

Al concluir la sesión, Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena, rechazó categóricamente la existencia de una operación política para forzar la renuncia del fiscal.

“Ustedes vieron que fue aprobada prácticamente por unanimidad la dispensa del trámite y se discutió, hubo posicionamiento de todos los partidos políticos”, dijo.

Ante la pregunta directa sobre si presionó a Gertz Manero para dejar el cargo, fue enfático: “No, yo tengo algunos meses que no puedo, no he podido saludar en persona al fiscal Gertz. Hablé con él por teléfono hace cosa de mes y medio para saludarlo”.

Informó que la carta llegó al Senado poco antes de las 16:00 horas y fue recibida por la presidenta de la mesa directiva.

Antes, en su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum generó más confusión al negar conocer alguna intención del fiscal de dejar su cargo, aunque confirmó haber recibido documentación al respecto de la Cámara alta.

“Hasta ahora no me lo ha manifestado. Yo recibí un documento del Senado, que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar. Prefiero analizarlo. Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con los abogados y seguridad jurídica y mañana les informamos”, declaró.

Al ser consultada sobre su evaluación de la labor de Gertz Manero, la mandataria lo calificó como “buen trabajo”, aunque señaló la necesidad de fortalecer la coordinación institucional.

“Ha sido un buen trabajo al frente de la Fiscalía. Nos hemos coordinado en muchos temas. Pienso yo que necesitamos mucha más coordinación de las fiscalías estatales y la FGR. Hay temas importantes y necesitamos que haya una coordinación mayor”, dijo.

Inmediatamente después de aprobar la renuncia, el Senado emitió la convocatoria y estableció el procedimiento para nombrar al nuevo titular de la FGR.

El proceso contempla un periodo de registro que inicia este jueves a las 13:00 horas y concluye el domingo a la misma hora, para que todos los interesados que cumplan con los requisitos presenten su candidatura. El lunes se revisarán los perfiles de los inscritos y el martes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) seleccionará al menos 10 candidatos para enviarlos a la Presidenta Sheinbaum, quien deberá proponer una terna definitiva, de donde será seleccionada la próxima persona titular de la FGR.

VA ERNESTINA. De acuerdo con un documento firmado ayer, Gertz Manero, en su último acto como fiscal general de la República, nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, luego de que ella renunciara a su cargo como Consejera Jurídica de la Presidencia.

Esta medida permite que Godoy asuma el interinato de la FGR, ya que, de acuerdo con ley de dicha instancia, ante la ausencia del fiscal, quien asume el cargo es la o el titular de la Fiscalía Especial.

La última disposición de Gertz otorga derechos, obligaciones y facultades que son inherentes al cargo. Aunque desempeñará como fiscal interina, Godoy no está impedida para participar en la convocatoria para ser titular definitiva de la FGR.

Así se votó

74 A favor

22 En contra

Oposición denuncia “golpe jurídico-político” a la FGR

› Por Tania Gómez y Claudia Arellano

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, acusó al gobierno de Morena de intentar desmantelar la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) justo en el momento en que Estados Unidos reconoce públicamente la cooperación institucional mexicana en materia de seguridad.

El líder priista advirtió que esta maniobra buscaría proteger a “narcopolíticos” del partido gobernante y consolidar lo que calificó como un proyecto autoritario.

El Dato: Julio Scherer Ibarra y Julio Scherer Pareyón celebraron la salida de Gertz Manero de la FGR y afirmaron que “México respira”. También llamaron a reconstruir la institución.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Alito Moreno cuestionó la coherencia del gobierno de la Cuarta Transformación al intentar “dinamitar” la relación bilateral con Washington, precisamente cuando Estados Unidos destacó el trabajo de la Fiscalía como un elemento que fortalece los vínculos comerciales y de seguridad hemisférica entre ambas naciones.

“Lo que el Gobierno de Morena intenta con la FGR es un golpe jurídico-político. Como no actúa a su capricho ni bajo consigna, ahora quieren destruir su autonomía y someterla al poder del gobierno, porque algunos narcopolíticos de Morena tienen interés en que no se les investigue y, obviamente, se les encubra. ¿No tienen dignidad los legisladores de Morena? ¿Serán cómplices de esta arbitrariedad?”, señaló.

Además, sugirió que detrás de esta estrategia hay intereses oscuros relacionados con presuntos casos de corrupción, huachicol fiscal, lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado que involucrarían a figuras del oficialismo.

Según Moreno, estos actores políticos necesitan controlar la institución de justicia para evitar investigaciones en su contra.

“Les estorba una FGR libre y autónoma que actúe conforme a la ley, justo cuando revientan los escándalos”, señaló, al tiempo que alertó sobre el uso potencial de la fiscalía para perseguir a opositores, periodistas y medios críticos.

Moreno anunció que el PRI denunciará esta situación tanto a nivel nacional como internacional, y llamó a la ciudadanía a no permitir lo que definió como un intento de “instaurar una narcodictadura terrorista y comunista”.

En otro tuit, el senador reconoció, “en lo personal, el trabajo del fiscal general de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero. Ha sido un servidor público serio, que ha conducido su labor con estricto apego a la legalidad, sin tintes políticos, con imparcialidad, sin protagonismos y defendiendo la autonomía institucional”.

“En tiempos en los que el poder quiere someterlo todo, la @FGRMexico ha mantenido su papel: hacer valer la ley, no los caprichos del gobierno. México necesita instituciones que no se doblen, que actúen con firmeza y que respondan al pueblo, no al poder”, posteó.

VEN BUENOS PERFILES. Por separado, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, comentó que ve buenos perfiles en la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar como eventuales sucesores.

Además, afirmó que desde siempre él ha tenido “una buena opinión de Gertz Manero” y que, si él presenta cualquier documento, “no va a cambiar mi opinión. Creo que su trabajo y su desempeño han sido correctos”.

Respecto a la idea que ha circulado de que pudieran ser fiscales de la república, de Arturo Zaldívar o Ernestina Godoy, en caso de la salida de Gertz, dijo: “Los dos son muy buenos servidores públicos. ¿Ernestina tiene experiencia sobrada como fiscal? Es una mujer de carácter. Se lo digo con toda seriedad también”.

Agregó: “Yo tengo una muy buena opinión de ambos funcionarios. Honorables, honestos, respetables y con capacidad jurídica”.

Alejandro Gertz Manero

Titular de la FGR

Formación. Licenciado y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y la UNAM, respectivamente. Tiene otros dos doctorados por la Universidad de las Américas y uno más por la University of Mount Union en Ohio.

Trayectoria. Oficial Mayor en la PGR. Primer coordinador nacional de la Campaña contra el Narcotráfico. Procurador federal de la Defensa del Trabajo. Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Vicente Fox. Comisionado general de la Policía Federal Preventiva. Rector de la Universidad de las Américas. Diputado federal en la LXI Legislatura por el extinto partido Convergencia.

Fiscal sale entre escándalos personales

› Por Tania Gómez

Alejandro Gertz Manero pasará a la historia como el primer fiscal general de la República autónomo de México. Sus seis años al frente de la dependencia estuvieron plagados de controversias.

Asumió el cargo el 18 de enero de 2019, convirtiéndose en el primer titular de esta institución tras la reforma constitucional que transformó la antigua Procuraduría General de la República (PGR) en un órgano autónomo. Su llegada marcó un cambio estructural en el sistema de justicia mexicano.

El Tip: En 2021, durante una mañanera, AMLO reveló que Gertz Manero había contribuido financieramente a sus tres campañas presidenciales, subrayando una relación de larga data.

El nombramiento de Gertz Manero fue resultado de un proceso de selección integrado por diez senadores que elaboraron una lista de candidatos que fue sometida a votación.

Finalmente, el pleno del Senado lo eligió por mayoría y tomó protesta ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Su designación generó expectativas debido a su experiencia académica y trayectoria en el sector de seguridad y justicia.

Sin embargo, su gestión al frente de la FGR estuvo caracterizada por múltiples acusaciones de corrupción institucional y una tendencia recurrente a judicializar venganzas personales.

El caso más sonado fue el relativo a la muerte de su hermano, donde Gertz impulsó la detención de su excuñada y de su hijastra mediante una figura penal —“garante accesoria”— que la justicia eventualmente declaró inexistente.

Esa decisión derivó en una orden de liberación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras reconocer nulidades en el proceso.

Bajo su gestión, casos como la Estafa Maestra y Ayotzinapa quedaron estancados: investigaciones incompletas, demoras, aplazamientos y ningún veredicto firme contra los principales implicados.

Otro episodio polémico fue el manejo del caso Odebrecht y las investigaciones sobre Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, cuyo proceso estuvo plagado de filtraciones y cuestionamientos sobre la efectividad de criterios de oportunidad.

De acuerdo con la organización México Evalúa, de 2018 —previo a la llegada de Gertz Manero a la FGR— a 2022, el inicio de investigaciones disminuyó en una tercera parte (31.2 por ciento), al pasar de 112 mil 917 (309 diarias) a 77 mil 693 (212 diarias).

El exconsejero jurídico de la presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, presentó denuncias en 2022 señalando a Gertz Manero por presunta coalición de servidores públicos y manejos indebidos dentro de la institución; acusaciones que —hasta la fecha— no han resultado en conclusiones definitivas.

Además, se le documentó la posesión de inmuebles de lujo en Europa adquiridos mediante mecanismos de inversión cuestionables, lo que propició críticas respecto a su transparencia.

A lo largo de su mandato, el fiscal general defendió su gestión argumentando avances en la persecución de delitos complejos y en la modernización institucional.

Sin embargo, las cifras de impunidad y la percepción ciudadana sobre la efectividad del sistema de justicia permanecieron como temas pendientes que definirían el balance final de su periodo al frente de la primera Fiscalía General autónoma en México.