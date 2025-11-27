¿Quién es Ernestina Godoy, actual consejera jurídica del Ejecutivo federal?

En últimos días ha sonado el fuerte rumor sobre una posible renuncia por parte del actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Mientras se desarrolla una sesión extraordinaria en el Senado, en donde podría discutirse este asunto, han sonado diversos nombres que figuran como un posible reemplazo para el fiscal.

Uno de estos es Ernestina Godoy, quien actualmente funge como consejera jurídica del Ejecutivo Federal. En La Razón te contamos más sobre la abogada.

La consejera jurídica, Ernestina Godoy ı Foto: Cuartoscuro

¿Quién es Ernestina Godoy?

Ernestina Godoy Ramos es una abogada y servidora pública, fungió como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, del 10 de enero de 2020 al 9 de enero de 2024 y fue una de las fundadoras del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, fundó diversas organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Alianza Cívica y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia.

Fue representante de la sociedad civil en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar firmados por el EZLN y el gobierno.

Ernestina Godoy ı Foto: larazondemexico

De igual forma, fue directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, Coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del DF y directora general jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal.

Godoy, fue diputada local en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y diputada federal en la LXIII Legislatura.

También fue diputada local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México coordinando el Grupo Parlamentario de Morena.

Actualmente trabaja para el Ejecutivo Federal encabezado por Claudia Sheinbaum, donde tomó el puesto de consejera jurídica.

Ernestina Godoy Ramos ı Foto: larazondemexico

