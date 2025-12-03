Senado inicia sesión donde elegirá a nueva titular de la FGR

El Senado de la República inició la sesión donde se elegirá a la próxima titular de la Fiscalía General de la República.

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 3 de diciembre de 2025. https://t.co/5lZpi3wVy3 — Senado de México (@senadomexicano) December 3, 2025

La presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, comunicó que se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con la que remite de la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, la terna para la elección de la persona titular de la Fiscalía General de la República, conformada por Luz María Zarza Delgado, Ernestina Godoy Ramos y Maribel Bojorges Beltrán.

La senadora externó que se considera de la mayor importancia que el tema sea atendido de manera urgente, “toda vez que cada momento que ese órgano autónomo permanece sin una titularidad fija, se afecta la conducción de investigaciones, la coordinación interinstitucional y la certeza jurídica que merecen víctimas, denunciantes y operadores de justicia (…) El propio Senado no debe incurrir en dilaciones que pudieran comprometer la eficacia y estabilidad de la Fiscalía.

Ante ello, con 75 a favor, 29 en contra y cero abstenciones, se aprobó considerar el tema como de urgente y obvia resolución.

De acuerdo con el formato aprobado para la sesión, en la que comparecerán las integrantes de la terna y se elegirá a la titular con dos terceras partes de los presentes, cada bancada podrá realizar preguntas por espacio de dos minutos.

Posteriormente cada aspirante a la titularidad de la FGR hará uso de la palabra hasta por 20 minutos para dar respuesta a las preguntas y exponer su proyecto de trabajo.

En orden alfabético será Maribel Bojorjes, Ernestina Godoy y Luz María Zarza.

Después se prevé otra ronda de posicionamientos por parte de los partidos políticos, con duración de hasta cinco minutos cada uno.

Más tarde, las aspirantes abandonarán el salón de plenos para que los senadores lleven a cabo la elección, a través de cédula. La nueva titular será electa con el voto de dos terceras partes de los senadores presentes, a través de votación por cédula.

