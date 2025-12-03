Ernestina Godoy, Maribel Bojorges y Luz María Zarza, en terna que CSP envió al Senado para encabezar a FGR

El Pleno del Senado de la República elegirá este miércoles a la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de entre una terna integrada exclusivamente por mujeres, y que fue enviada anoche por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las tres candidatas son Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán, quienes buscan encabezar la institución encargada de la procuración de justicia a nivel federal.

El cargo tiene una duración de nueve años sin posibilidad de reelección.

TE RECOMENDAMOS: Entidad Mexicana de Acreditación Ema recibe doble reconocimiento como Empresa Excepcional 2025

La designación requiere el voto de las dos terceras partes del pleno del Senado.

“Nos han hecho llegar por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum el oficio mediante el cual nos remite las tres candidatas a ocupar la Fiscalía General de la República”, publicó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

Nos han hecho llegar por parte de la presidenta @Claudiashein el oficio mediante el cual nos remite las tres candidatas a ocupar la Fiscalía General de la República, integrada por:

🔸Ernestina Godoy Ramos

🔸Luz María Zarza Delgado

🔸Maribel Bojorges Beltrán pic.twitter.com/AeyX8QWolM — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) December 3, 2025

Se prevé que este mismo miércoles el Pleno del Senado discuta y vote para elegir a la nueva fiscal que sustituirá a Alejandro Gertz Manero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR