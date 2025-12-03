Sheinbaum: Terna que enviaré al Senado para designar a titular de FGR está integrada por mujeres

La FGR vinculó a proceso a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “El licenciado Tomasin” o “El 12”, presunto líder de “La Barredora”, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que ya envió al Senado de la República la terna para la elección del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Señaló que la propuesta está integrada por tres mujeres, aunque no detalló los nombres durante la conferencia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que corresponde ahora al Senado analizar el perfil de las candidatas y realizar el proceso correspondiente para designar a quien encabezará la institución.

El pasado martes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, presidida por Adán Augusto López Hernández, difundió el listado de las diez personas que avanzaron en la fase previa de selección para encabezar la FGR, entre quienes se encuentra la actual encargada de despacho, Ernestina Godoy Ramos.

El Senado realizó la lista a partir de 43 perfiles registrados, eligiendo a quienes consideró con las mejores credenciales para ocupar el cargo.

