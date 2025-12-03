En proceso acelerado senadores de la 4T definen a 10 para FGR

El pleno del Senado de la República elegirá este miércoles a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que ayer se aprobara el listado de 10 perfiles que fue enviado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y quien se prevé que remita a la Cámara alta la terna correspondiente hoy.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) redujo los 43 aspirantes a una lista de 10, y que posteriormente fue llevada al pleno para su aprobación, en una votación marcada por fuertes críticas de la oposición, que denunció un procedimiento acelerado, opaco y amañado para favorecer a candidatos afines al oficialismo.

El Dato: Según la ley, la Presidenta tiene un plazo máximo de 10 días para regresar la terna al Senado. En la votación final, se requerirá de dos terceras partes de los legisladores presentes.

El acuerdo de la Jucopo fue sometido a votación el mismo día de su integración, y avalado con 88 votos a favor, de la mayoría de Morena, PT y PVEM, 28 en contra, del PAN y PRI, así como cinco abstenciones de Movimiento Ciudadano.

Los morenistas Ricardo Peralta y César Gutiérrez Priego quedaron fuera de la lista de 10 —cinco mujeres y cinco hombres—. Otros perfiles identificados con el partido guinda avanzaron, como es el caso de Hamlet García Almaguer, exdiputado federal señalado por su cercanía con la Iglesia La Luz del Mundo.

Durante el debate se realizó un cambio de último momento en la lista: se eliminó a Alfredo Barrera Flores y fue sustituido por Félix Roel Herrera Antonio, movimiento que la oposición interpretó como una purga contra perfiles críticos del gobierno.

“Con este cambio están diciendo: aquí sólo pasan los cuates”, denunció la senadora Claudia Anaya del PRI, quien acusó que el perfil eliminado había sido crítico con la presidenta de la República.

“Uno de los perfiles que se les coló, que se había atrevido a criticar a la presidenta de la República, fue el cambio que hicieron hace unos momentos; es el único que había sido crítico con este gobierno”, señaló.

El resto de la lista la integran Luz María Zarza Delgado, directora jurídica de Pemex, y quien contendió por un cargo de ministra en la primera elección judicial por voto popular, en junio pasado. También Maribel Bojorges Beltrán, quien ha sido subprocuradora de Averiguaciones Previas Desconcentradas.

Sandra Luz González Mogollón, actual fiscal de delitos cometidos por servidores públicos; Ernestina Godoy Ramos, extitular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, también fue fiscal en la Ciudad de México y actualmente es encargada de despacho de la FGR.

Mirna Lucía Grande Hernández, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Luis Manuel Pérez de Acha, doctor en Derecho por la UNAM. Fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (2017-2019) y participó en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador.

Félix Roel Herrera Antonio, nombre que se agregó durante la discusión en el pleno, en lugar de Alfredo Barrera Flores —quien se encontraría impedido de participar en el proceso por ser magistrado—, se desempeñó como director de la Defensoría Pública del gobierno de Tabasco, y en 2021 fue candidato a la gubernatura de Querétaro por el extinto Partido Redes Sociales Progresistas.

David Borja Padilla fue secretario de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, y en diciembre de 2022, Borja Padilla fue atacado a balazos por un grupo armado, resultando ileso. Miguel Nava Alvarado también fue secretario de Seguridad Pública y Protección Civil en Coyuca de Benítez, Guerrero, y presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro.

La oposición expresó cuestionamientos sobre la falta de tiempo para un escrutinio adecuado. El senador panista Raymundo Bolaños fue contundente al afirmar que “hoy todos sabemos quién será electa: una fiscal incondicional y a modo a los intereses del oficialismo. Estamos ante un proceso simulado donde ya hay una ganadora definida. La Fiscalía no puede ser un premio a la lealtad política”.

Por su parte, Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la velocidad del procedimiento: “El mismo día en que la Jucopo integra la lista de 10 personas candidatas, esta se somete a votación del pleno. En cambio, en 2018, se contemplaron hasta 20 días para la conformación de la lista, 10 días para la remisión de la terna y 10 días para que el Senado la discutiera y la votara. En esta ocasión todo el escrutinio podría concluir en menos de una semana”.

Como parte del formato aprobado para la sesión de este miércoles, en la que comparecerán los integrantes de la terna, y se prevé que sea electa la nueva persona titular de la FGR, se logró que, a través de un acuerdo, hubiera preguntas por parte de las diversas bancadas hacia los aspirantes, pues originalmente la convocatoria no lo había establecido.

Cada aspirante hará uso de la palabra hasta por 20 minutos para dar respuesta a las preguntas y exponer su proyecto de trabajo. La elección se realizará con dos terceras partes de los senadores presentes, a través de votación por cédula.

Héctor Elizalde dirigirá la inteligencia criminal

› Por Tania Gómez

Ernestina Godoy Ramos, encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), designó este martes a Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), un órgano encargado de perseguir la delincuencia organizada y los delitos de alto impacto en el país.

A través de las redes sociales oficiales de la FGR, Godoy Ramos destacó la trayectoria de Elizalde Mora, quien asume el cargo en medio de una reconfiguración del Gabinete de Seguridad federal.

El Tip: Entre sus funciones, Héctor Elizalde deberá conducir investigaciones e inteligencia para la persecución de delitos federales.

“Me reuní con Héctor Elizalde Mora, quien se convierte en el titular de dicha agencia y cuenta con una trayectoria honesta, profesional y comprometida dentro del servicio público”, aseguró.

Elizalde Mora cuenta con una amplia trayectoria en cargos de alto nivel, pues de 2010 a 2015 se desempeñó como director general de Apoyo Táctico; además de estar al frente de la Dirección General de Inteligencia Operativa de 2015 a 2016, ambos cargos en la Secretaría de Gobernación (Segob).

También cuenta con experiencia en la capital: fue subsecretario de Inteligencia Policial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum. Su nombre comenzó a tener notoriedad al ser nombrado encargado de despacho cuando el entonces jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, sufrió un atentado que lo dejó hospitalizado.

Asimismo, entre 2016 y 2019 ocupó el cargo de director general de mandamientos ministeriales y judiciales en la entonces Procuraduría General de la República.

El nombramiento de Elizalde Mora se suma a las designaciones realizadas por Godoy desde que asumió como encargada de despacho la semana pasada, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

El pasado 28 de noviembre, Godoy confirmó a César Oliveros como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, quien fue titular de Planeación y Análisis en la SSPC durante la gestión de Harfuch.