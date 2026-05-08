Grupo Xcaret niega haber recibido amenazas de CSP o Federación en torno a la realización de Los Premios Platino

Grupo Xcaret negó haber recibido amenazas o instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum o del Gobierno de México en torno a la realización de Los Premios Platino.

“Con respecto al comunicado emitido esta mañana por la Comunidad de Madrid, NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret”, publicó en redes.

El evento de Premios Platino Xcaret, abundó el Grupo, representa una celebración que reconoce y honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de nuestra comunidad iberoamericana. Es también un espacio que promueve el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman esta gran región. A lo largo de sus 13 años de trayectoria, los Premios Platino se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana.

“Esta semana celebramos con orgullo la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret en Riviera Maya, reafirmando nuestro compromiso con la cultura, el talento y la unión entre nuestros pueblos.

“Debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de iberoamérica”.

Con respecto al comunicado emitido esta mañana por la Comunidad de

Madrid, Grupo Xcaret Informa: pic.twitter.com/wWeAEhyPeL — Grupo Xcaret (@Grupo_Xcaret) May 8, 2026

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FGR