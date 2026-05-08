Grupo Xcaret niega haber recibido amenazas de CSP o Federación en torno a la realización de Los Premios Platino

Grupo Xcaret negó haber recibido amenazas o instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum o del Gobierno de México en torno a la realización de Los Premios Platino.
“Con respecto al comunicado emitido esta mañana por la Comunidad de Madrid, NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret”, publicó en redes.
El evento de Premios Platino Xcaret, abundó el Grupo, representa una celebración que reconoce y honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de nuestra comunidad iberoamericana. Es también un espacio que promueve el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman esta gran región. A lo largo de sus 13 años de trayectoria, los Premios Platino se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana.
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“Esta semana celebramos con orgullo la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret en Riviera Maya, reafirmando nuestro compromiso con la cultura, el talento y la unión entre nuestros pueblos.
“Debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de iberoamérica”.
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FGR