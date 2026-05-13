› ¿Víctimas o victimarios?

Comentan desde la Fiscalía General de la República que en ese órgano dirigido por Ernestina Godoy nadie compra la versión de que los exmandos navales Fernando y Manuel Farías Laguna —ambos implicados en una red de huachicol— son “chivos expiatorios”. En una reunión informal que sostuvo la fiscal Godoy y sus fiscales especializados con representantes de los medios de comunicación, los funcionarios de la FGR comentaron que contra los hermanos sobran pruebas sólidas, entre ellas un peritaje de voz que, para desgracia de los abogados que ya preparan el guion del martirio, no presenta edición, montaje ni magia manipuladora de la inteligencia artificial, según se ha comprobado. De modo que, dicen, el recurso epistolar y de víctimas del sistema al que han recurrido los exmarinos señalados poco eco harán frente a las evidencias que reúne la Fiscalía no sólo en aras de traer un marcaje en este caso específico, sino en general contra el tráfico de hidrocarburos, que por cierto representa una de las más grandes fugas de capital de las arcas públicas.