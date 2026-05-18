¿Qué es la Ley Clarity Act y qué tiene que ver con el futuro de las criptomonedas?

Con la Ley Clarity Act se busca definir límites jurisdiccionales, cumplimiento por parte de las plataformas de negocios activos digitales, y seguridad jurídica para los desarrolladores y los inversores.

En Estados Unidos se aprobó un proyecto de ley federal que busca establecer y definir límites claros para la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus en inglés).

La Ley Clarity Act; o la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales del 2025, establece un marco regulatorio integral para la clasificación, oferta, negociación y supervición de los activos digitales.

La Ley Clarity Act fue aprobada por el Comité Bancario del Senado con 15 votos a favor y 9 votos en contra, representando un gran paso para agregar protección a los inversores, y establecer claridad en las actividades que podrán desarrollar los bancos.

The risks the Ranking Member spoke of exist right now because there’s no regulatory framework. The Clarity Act creates one by establishing clear rules at the SEC and CFTC to protect good actors, punish bad ones, and bring the digital asset industry back to America. pic.twitter.com/GLMfHPghrT — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) May 16, 2026

Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales

Durante la Semana Cripto del 2025; de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se impulsó el proyecto de la Ley Clarity Act, con la finalidad de brindar supervición al mercado de criptomonedas, así como brindar protección a los inversionistas.

Esta ley federal establece un sistema regulatorio “para la oferta y venta de productos digitales”, además de buscar “enmendar la Ley de la Reserva Federal para prohibir que los bancos de la Reserva Federal ofrezcan ciertos productos o servicios directamente a particulares.”

Asimismo, esta ley que está formada por 309 páginas con cambios y sanciones, busca “prohibir el uso de la moneda digital del banco central para la política monetaria y para otros fines.”

CFTC y SEC ı Foto: Especial

Con esto, se tiene previsto poder establecer límites claros para la CFTC y la SEC, con la finalidad de tener un marco concreto y reducir la incertidumbre jurídica que generaban las disputas regulatorias entre ambas entidades.

Pese a que este proyecto de Ley ya fue aprobado, aún debe realizarse un texto final que será sometido a votación ante el pleno del Senado, para posteriormente pasar a la Cámara de Representantes, y luego a la Casa Blanca.

La industria de las criptomonedas ha presentado un crecimiento sostenido, lo que inevitablemente requiere contar con un marco regulatorio integral que permita dejar de lado la ambigüedad que existía con este tipo de activos financieros.

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