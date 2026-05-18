OMS declara alerta internacional

UN FUNCIONARIO de salud examina a personas frente a un hospital, el sábado

LA ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo y al vecino país de Uganda, luego de registrar más de 300 casos presuntos y 88 fallecimientos, aunque descartó que se trate de una emergencia pandémica como ocurrió con el Covid-19 y desaconsejó el cierre de fronteras.

La alerta se intensificó tras confirmarse contagios en Kinshasa, a mil kilómetros del epicentro en Ituri, además de un caso detectado en Goma, la mayor ciudad del este congoleño. Las autoridades informaron que la persona infectada viajó desde Ituri y permanece aislada.

El brote, confirmado oficialmente el viernes pasado, es causado por la variante Bundibugyo, una cepa rara para la que no existen tratamientos ni vacunas aprobadas. De los casos detectados, todos salvo dos corresponden al Congo; los restantes fueron reportados en Uganda.

La Organización Mundial de la Salud desplegó a 35 especialistas y envió siete toneladas de suministros médicos a Bunia, capital de Ituri, mientras organismos regionales advirtieron que la magnitud real del brote aún es incierta debido a la detección tardía y la complejidad para rastrear contagios en una zona golpeada por conflictos armados y desplazamientos masivos