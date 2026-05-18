Adquisición de drones en Cuba alarman a EU

UN COCHE antiguo pasa por una publicidad política en La Habana, el 15 de mayo.

La tensión entre Estados Unidos y Cuba escaló este fin de semana luego de que el portal Axios difundiera un informe basado en inteligencia clasificada que atribuye a La Habana la adquisición de más de 300 drones militares y la evaluación de posibles planes para emplearlos contra la base naval estadounidense en Guantánamo, buques de guerra e incluso objetivos en Key West, Florida, situada a apenas 150 kilómetros de la isla.

La información, citada por funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, sostiene que la administración Trump observa con creciente preocupación los avances cubanos en guerra no tripulada y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana, un escenario que considera un riesgo para la seguridad hemisférica y que podría servir como argumento político para justificar nuevas medidas de presión.

De acuerdo con el reporte, Cuba comenzó a adquirir drones de ataque de procedencia rusa e iraní desde 2023 y mantiene conversaciones para ampliar esa capacidad operativa. Un alto funcionario citado por Axios advirtió que la proximidad geográfica de estas tecnologías, sumada a actores considerados hostiles por Washington, representa una amenaza en expansión.

La reacción de La Habana fue inmediata. El canciller acusó a Washington de fabricar “un expediente fraudulento” para justificar una eventual agresión militar, mientras defendió el derecho soberano de Cuba a prepararse para responder ante cualquier amenaza externa conforme a la Carta de Naciones Unidas.

En la misma línea, el vicecanciller sostuvo que las acusaciones carecen de sustento y forman parte de una campaña orientada a construir pretextos políticos para intensificar la hostilidad bilateral.

Las declaraciones ocurren días después de la visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, quien sostuvo reuniones de alto nivel con autoridades cubanas para abordar asuntos vinculados a cooperación en inteligencia y seguridad regional. Según

Axios, la CIA advirtió que Cuba no podrá servir de plataforma para adversarios. Asimismo, la Defensa Civil cubana difundió discretamente la guía familiar

Proteger, resistir, sobrevivir y vencer, un documento con orientaciones para actuar ante una eventual intervención militar. El texto recomienda preparar mochilas con agua potable, alimentos no perecederos para tres días, La guía también instruye identificar refugios, atender señales de alarma aérea y priorizar la protección de menores, adultos mayores y personas con discapacidad.

Su difusión refleja el clima de incertidumbre que rodea la relación bilateral entre Washington y La Habana en décadas, en un escenario donde la presión económica colocan a la isla en punto estratégico continental.