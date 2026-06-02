Rubio advierte que EU puede ser ‘amigo’ o ‘enemigo’ frente a cárteles en el hemisferio

Estados Unidos endureció su mensaje hacia los gobiernos del hemisferio occidental al colocar a los cárteles, las pandillas criminales y los regímenes adversarios como amenazas directas a sus intereses, durante la comparecencia del secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Bajo la política exterior del presidente Donald Trump, Marco Rubio afirmó que Washington ya no tratará a esas organizaciones sólo como grupos delictivos, sino como estructuras terroristas que operan desde la región contra la seguridad estadounidense. En su mensaje incluyó a la MS-13, el Tren de Aragua y “otros cárteles malvados”.

Con un tono de advertencia, el funcionario sostuvo que el gobierno estadounidense dejó claro a cada país del hemisferio que “Estados Unidos puede ser su mayor amigo o su enemigo más temido”, que la decisión quedaba en cada uno y según la cooperación que mantengan con Washington en asuntos considerados prioritarios.

De acuerdo con Rubio, la colaboración con Estados Unidos en temas vinculados a sus intereses “no es opcional”. El secretario aseguró que la administración Trump ha usado relaciones comerciales, influencia financiera y capacidad diplomática para alinear a países de Centro y Sudamérica con su estrategia.

Entre las prioridades mencionó la intercepción de migración ilegal, el desmantelamiento de redes de cárteles y la aceptación de connacionales deportados. También afirmó que las embarcaciones de narcotraficantes que trasladan droga hacia la frontera estadounidense no reciben “cartas con un lenguaje contundente”, sino “todo el peso del poder de fuego estadounidense”.

Al hablar sobre el uso de tecnología aérea por parte de grupos criminales mexicanos. Rubio advirtió que los cárteles en México ya emplean drones en enfrentamientos internos y pidió prever que, en algún momento, puedan dirigirlos contra intereses de Estados Unidos.

“Los cárteles mexicanos están utilizando drones contra sí mismos. Deberíamos imaginar que, en algún momento, podrían usarlos contra nuestros intereses”, declaró el secretario de Estado ante legisladores.

El testimonio también sirvió para defender el nuevo enfoque del Departamento de Estado en materia de seguridad regional. Rubio sostuvo que la política exterior de su país se orienta ahora a proteger a su población, su territorio, su soberanía y sus intereses estratégicos.

Frente al Senado, el funcionario afirmó que la administración republicana “recuperó el control” del hemisferio desde el primer día de gobierno. Según su exposición, durante años se permitió que regímenes hostiles, cárteles, pandillas y adversarios extranjeros actuaran en lo que llamó el “patio trasero” de Estados Unidos.

Rubio dijo que el presupuesto solicitado para el Departamento de Estado incluye inversiones de seguridad para interrumpir y desmantelar redes transnacionales de tráfico de drogas. Añadió que esos recursos buscan fortalecer la protección de personal, instalaciones e intereses estadounidenses en zonas consideradas de alto riesgo.

Para el secretario, la política exterior ya no puede separarse de la seguridad fronteriza, la economía, la energía o el control migratorio. En esa línea, defendió que cada dólar destinado a asistencia exterior debe hacer a Estados Unidos “más seguro, más fuerte o más próspero”.

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