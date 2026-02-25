La Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 no sólo fue escenario de música y glamur, sino también de polémicas. La presencia de Fátima Bosch, actual Miss Universo, generó opiniones encontradas, en especial tras las declaraciones de Inna Moll, Miss Chile, quien cuestionó algunos aspectos de su look.

La tabasqueña viajó a Chile como jurado de la Competencia Internacional y Folclórica del Festival. Aunque la mexicana fue recibida con entusiasmo por el público, las críticas de Moll y de panelistas de un programa local, generaron polémica en redes sociales.

Miss Chile hace polémica crítica a Fátima Bosch, ¿qué dijo?

Durante su intervención en Tu Día, un programa local que comentó la alfombra roja del Festival de Viña del Mar, Miss Chile señaló que “ciertos desaciertos”, pues el atuendo de Fátima Bosch, Miss Universo, debió complementarse con la corona que recibió en Tailandia, pues es un distintivo.

Inna Moll reconoció que el maquillaje y el peinado de la mexicana sí le parecieron acertados.

“Yo a Fátima la quiero muchísimo, es una niña que tiene mucho ángel, pero sí, también siento que fue un desacierto especialmente con lo de la corona. Claro, para que venga acá una Miss Universo, todos los chilenos obviamente la queremos ver con la corona, con su brillo de reina, porque tiene que verse como reina y yo creo que lo único que no me gustó porque ella es maravillosa, su maquillaje su pelo, me encantó...”.

“Lo único que no me gustó fueron los accesorios del pelo”, agregó Inna Moll, Miss Chile, en lo que coincidió con otros panelistas del programa.

Fátima Bosch asistió a la gala con un vestido de corset blanco y falda azul de gasa. El look lo complementó con accesorios llamativos, entre ellos un collar, arracadas y adornos en el cabello en tono plata.

Por su parte, Fátima Bosch no respondió directamente a las críticas de Miss Chile ni del resto de los panelistas del programa, sin embargo, los fans de la mexicana defienden su elección de vestuario y accesorios.

La Miss Universo 2025 se mantiene enfocada en sus compromisos oficiales y en representar con orgullo a su país en cada aparición pública. La tabasqueña estuvo hace unas semanas en Guatemala, Ecuador, Puerto Rico y República Dominicana. Durante los primeros días de marzo dará una conferencia en la universidad de Harvard.