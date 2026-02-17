Fátima Bosch se detiene para ayudar a un adulto mayor en Ecuador | VIDEO

Fátima Bosch se detiene para ayudar a un adulto mayor en Ecuador

Fátima Bosch no deja de demostrar por qué ganó Miss Universo 2025, pues ahora la mexicana fue captada deteniendo su recorrido por las calles de Ecuador y discutiendo con elementos de seguridad con tal de ayudar a un adulto mayor.

Pese a que recientemente Fátima Bosch tuvo un percance al desvanecerse durante el recorrido en un carro alegórico en Ecuador, la diseñadora de modas ha tratado de cumplir en la medida de lo posible sus compromisos como representante máxima de Miss Universo.

Fátima Bosch ayuda a hombre mayor en Ecuador

Fue a través de redes sociales que se hizo viral el video en el que la celebridad detiene su camino y se dirige en dirección contraria a lo que tenía permitido por los elementos de seguridad, quienes le cortaban el paso.

Con suavidad, la famosa logra separar las manos de los guardias que la protegían para abrirse camino hacia un señor que se encontraba sentado. En el video, vemos a la modelo portar una falsa blanca y una capa roja.

Fátima rápidamente se acerca a él para preguntarle si se encuentra bien antes de solicitar agua para el adulto mayor. Varias personas más se acercan para ayudar al hombre a incorporarse y se ve como tratan de hacerle llegar una botella con el líquido.

De acuerdo con lo que se reporta, el hombre se había caído en el interior de una fuente vacía. Al verlo, la reina de belleza decidió romper el protocolo de seguridad para ayudarle.

Algunas de las reacciones por el momento de parte de Internautas fueron:

“La mejor Miss Universo”.

“Ella hace lo que quiere cuando quiere por defender lo que piensa y eso se aplaude“.

“Un gran ejemplo de humanidad”.

"Se ha ganado el corazón del Ecuador. Muy sencilla, hermosa y con mucho carisma".

“En medio de todo se detuvo a ayudar porque la empatía siempre va primero”.