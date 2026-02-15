Fátima Bosch se desvanece en pleno desfile en Ecuador | VIDEO

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, desató preocupación entre los usuarios en redes sociales tras hacerse viral un video en el que podemos ver a la modelo tabasqueña sufrir una descompensación en medio de un desfile en Eduador.

Desde que Fátima Bosch se convirtió en la nueva Miss Universo, la famosa ha estado llena de trabajo, pues ha realizado diversos viajes dentro y fuera de México, así como entrevistas y presentaciones donde saca a relucir su personalidad que la ha convertido en una de las modelos más queridas de la actualidad.

Recientemente, la diseñadora de modas se presentó en el desfile de La Fiesta de las Frutas y Flores de Ambato, en Ecuador. De este modo, realizó un recorrido en un carro alegórico.

El carro estaba decorado con colores vivos y Fátima saludaba con ánimo al público conforme avanzaba, colocada en lo alto de unas escaleras verdes, rodeada por una enorme escenografía que simulaba ser pétalos de una flor.

Fue en medio del desfile que la mexicana se sostuvo de un costado antes de caer levemente de rodillas, perdiendo su postura erguida que la caracteriza. Pasan solo un par de segundos antes de que se acerquen a ella para auxiliarla.

Fátima se pone una mano en el corazón, pero reacciona inmediatamente cuando la ayudan, al explicarle qué fue lo que le sucedió. De acuerdo con los reportes, la modelo no terminó el evento y fue atendida por paramédicos.

La Miss Universo Fátima Bosch sufrió una descompensación durante un desfile de La Fiesta de las Frutas y Flores de Ambato, #Ecuador

No terminó el evento y fue atienda por paramédicos. pic.twitter.com/EEBN5u6oS3 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 15, 2026

Hasta el momento, no se han revelado las causas del desvanecimiento de Fátima, aunque los usuarios ya han comenzado a especular que podría tratarse de cansancio o quizás un problema con la altitud.

Y es que Ambato está a 2 mil 580 metros sobre el nivel del mar. Si bien la CDMX está a 2.240 metros, la ciudad natal de la reina, Teapa, está a 50 metros sobre el nivel del mar. Eso y sus constantes viajes pudieron generar cierto desequilibrio.

Fátima Bosch llegó a Ecuador el pasado 14 de febrero, donde comenzó a realizar varias actividades en el territorio latino. Fue este 15 de febrero que la celebridad tuvo que detenerse un momento para recobrar fuerzas.

Hasta el momento, ni la organización Miss Universo ni Miss Universo Ecuador han emitido algún comentario oficial en el que confirmen las suposiciones.