Fátima Bosch revela cuáles son los requisitos para su futuro novio | VIDEO

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, reveló cuáles son los requisitos que pide al hombre que se convierta en su futuro novio. En una reciente entrevista, la joven abrió su corazón y admitió que es una mujer exigente.

Tras coronarse como la ganadora de Miss Universo, Fátima Bosch ha logrado conquistar a millones de mexicanos que aplauden su carácter fuerte y su mensaje de empoderamiento femenino, sin dejar de lado su gran belleza y un carisma que la hizo destacar.

Estos son los requisitos de Fátima Bosch a su próximo novio

En una entrevista con la revista Quien, la tabasqueña aclaró que el primer requisito para tener una relación con ella es que la otra persona tenga un amor profundo a Dios, ya que ella considera muy importante el nexo con la fe.

“La primera que ame a Dios, porque si ama a Dios va a entender cómo amar a los demás y por ende cómo amarme a mí”, dijo la famosa, quien después de ello puntualizó que es una mujer exigente.

Al mencionar que ella tiene mucho que dar, dejó claro que su intención es que su pareja también le pueda ofrecer lo mismo. “Soy muy exigente porque sé lo que puedo dar y también sé el tipo de persona que quiero a mi lado. Que sus valores y mis valores vayan de la mano… que sea educado, caballeroso, me gusta muchísimo sentir que me protegen, es un must”.

Sobre rasgos específicos, mencionó que a grandes rasgos le gustaría que su futuro novio sea:

Educado

Caballeroso

Protector

Creyente en Dios

Un hombre que resuelve

Comprensivo

También destacó la importancia de que esta persona sea una que tenga metas y visión, así como que tenga un plan de vida en lugar de dejarse vencer por el azar. Esto porque considera que es importante que ella sienta admiración por él.

“Que me ame tal cual soy, que no me quiera cambiar, que me acepte si estoy cantando, llorando o comiéndome una hamburguesa. Alguien que entienda mi alma para que no tenga que pasarme toda la vida explicándole cómo me tiene que querer”, precisó.

Fátima Bosch también expresó su deseo de casarse en el futuro: “Yo me quiero casar como princesa y quiero que mi esposo me trate como princesa [...] Yo quiero tener cuatro hijos. Amo a los bebés, son mi fascinación desde que estoy chiquita. Quiero cuatro bebés y dos perritos… quiero salvar a todos los perritos del mundo", dijo.