Fátima Bosch visita el Museo de Antropología y causa furor: ‘Todo México te respalda’ | VIDEO

Miss Universo 2025, Fátima Bosch, visitó recientemente el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, uno de los espacios culturales más importantes de la capital del país, lo que causó furor en redes sociales y por quienes lograron verla en el recinto.

Fátima Bosch visita el Museo de Antropología en CDMX

Y es que a pesar de las críticas que ha recibido Fátima Bosch por su victoria en Miss Universo, el público mexicano ha demostrado su admiración por la modelo tabasqueña, quién tuvo un carácter fuerte y envío un mensaje de empoderamiento femenino con sus acciones durante el certamen.

👑✨ ¡Fátima Bosch, Miss Universo 2025, conquista la CDMX! La reina de belleza visitó el Museo Nacional de Antropología, se acercó a la historia y la cultura, y posó para fotos con sus fans. 🌎📸 Una escapada que combina glamour y tradición.#FátimaBosch #MissUniverso2025 #CDMX pic.twitter.com/mtQtBtvc2z — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 22, 2025

A través de redes sociales, la modelo compartió un video en el que aparece dentro y fuera del museo, muy cercana y humilde cuando se encuentra con personas que la reconocen y le piden fotos. “Me encanta saludarlos”, expresó ella en un texto.

De este modo, se llevó a cabo una reunión improvisada con fans, donde la mujer aceptó tomarse fotos con todas aquellas personas que se acercaran a ella y la reconocieran por su mensaje de poder femenino.

Después, en su cuenta de Instagram, la tabasqueña subió una serie de fotos de si visita al museo. "Sabíamos leer estrellas…“, reflexionó ella en la descripción del post.

En la primera foto, Fátima aparece enfrente de La piedra del sol, uno de los elementos más característicos de todo el museo.

Sin embargo, también se le puede ver admirando murales, posando frente a las fuentes en el patio del recinto, junto con restos piramidales y admirando las diferentes piezas que se encuentran disponibles para que el público las vea en sus visitas.

En la última foto, Fátima decidió agregar un texto que forma parte de Cantos de Huexotzingo. “¿Solo así he de irme? ¿Cómo las flores que perecieron? ¿Nada quedará en mi nombre? ¿Nada de mi fama aquí en la tierra? Al menos flores, al menos cantos”, dice.

En redes sociales, no faltó el apoyo a Fátima Bosch por parte de sus seguidores, que celebraron que la modelo promocione actividades culturales en el país.