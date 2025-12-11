Fátima Bosch, la nueva Miss Universo, regresó a México, su país natal. Sin embargo, su retorno no estuvo lleno de muestras de afecto de una multitud esperándola en el aeropuerto, como se hubiera esperado que sucediera luego de su triunfo en Tailandia.

Por el contrario, todo se realizó con máxima discreción y quienes recibieron a la tabasqueña fueron unos cuantos medios de comunicación. La reina de belleza sorprendió al aparecer con un look pensado para pasar desapercibida, no obstante, fue captada por las cámaras.

La aparente intención de llegar de incógnita y el huir de las entrevistas, fueron actitudes muy criticadas en redes sociales; aunque también hay gente que la defiende.

El empresario Raúl Rocha Cantú y la mexicana Fátima Bosch, en imagen de archivo ı Foto: Especial

Fátima Bosch llega a México de incógnita y desata críticas por huir de las entrevistas

Fátima Bosch llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vistiendo una sudadera holgada oscura con capucha, gorra y gafas oscuras; era claro que quería pasar desapercibida.

Cuando la Miss Universo 2025 se percató de la presencia de los medios, giró la mirada para evitar cámaras mientras su equipo de seguridad trasladó rápidamente su equipaje hacia un vehículo que la estaba esperando. Otro elemento condujo a la tabasqueña por una salida alterna para evitar contacto con la prensa.

Pese a las maniobras, reporteros de Ventaneando y Telemundo la interceptaron. La entrevista comenzó con preguntas de cómo se sentía a su llegada a México. Fátima Bosch aseguró que iba de incógnita debido a que venía a un evento “secreto”.

“No es mi bienvenida, es que justo teníamos un evento y se supone que veníamos en incógnito, pero qué gusto verlos. Estoy muy feliz y orgullosa y con mucha responsabilidad ya trabajando, contenta”, dijo.

Una reportera, identificada en redes como de Telemundo, cuestionó a Fátima Bosch sobre quienes señalan que su “corona fue comprada”. La joven modelo respondió: “No tengo nada que decir del tema”.

Unos minutos después la volvieron a cuestionar y ella declaró tajante: “Yo no tengo por qué dar ninguna declaración, ¿me dejan en paz?, gracias”.

Fátima Bosch desata críticas

Algunos comentarios en favor de Fátima Bosch redes sociales fueron:

“Para qué la quieren entrevistar si la van a hostigar”

“Ya no le digan ya más de eso, por favor déjenla en paz, hasta su voz se cortó”

“Los de Telemundo se pasan preguntándole eso”

“No la hagan responsable de las acciones de Raúl”

“Aquí en su estado Tabasco le vamos a dar su bienvenida y seremos respetuosos con ella”

Mientras tanto, los comentarios en contra de la nueva Miss Universo fueron: