El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 celebra su 65ª edición en la icónica Quinta Vergara, desde el domingo 22 de febrero hasta el viernes 27 de febrero. Durante seis noches consecutivas, el evento reunirá a artistas internacionales y nacionales, además de humoristas y las tradicionales competencias folclórica e internacional.

El cartel de este año resalta por ser variado; incluye nombres como Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Mon Laferte y Paulo Londra, esta edición promete ser una de las más diversas de su historia, reafirmando a Viña como el escenario musical más importante de Latinoamérica.

Festival de Viña del Mar 2026: TODOS los artistas que se presentarán

El evento se inaugurará el 22 de febrero:

Domingo 22-Primera Noche:

Gloria Estefan

Stefan Kramer

Matteo Bocelli

Lunes 23 - Segunda Noche:

Pet Shop Boys

Martes 24-Tercera Noche:

Jesse y Joy

Esteban Düch

NMIXX

Miércoles 25-Cuarta Noche:

Juanes

Asskha Sumathra

Ke Personajes

Rodrigo Villegas

Bomba Estéreo

Jueves 26-Quinta Noche:

Mon Laferte

Piare con P

Yandel Sinfónico

Viernes 27-Sexta Noche y final:

Paulo Londra

Pastor Rocha

Pablo Chill-E

Milo J

Además, habrá shows de comedia:

Stefan Kramer (domingo 22)

Rodrigo Villegas (lunes 23)

Esteban Düch (martes 24)

Asskha Sumathra (miércoles 25)

Piare con “P” (jueves 26)

Pastor Rocha (viernes 27)

¿Quiénes se presentarán en las competencias del Festival de Viña 2026?

Competencia internacional:

Estonia: Vanilla Ninja-“Ready To Go”.

España: Antoñito Molina-“Me Prometo”.

Italia: Chiara Grispo-“Grazie A(d)dio”.

Chile: Son Del Valle-“El Ciclo”.

República Dominicana: Johnny Sky-“Call On Me”.

México: Trex-“La Ruta Correcta”.

Competencia folklórica:

Argentina: Campedrinos-“La Zamba”.

Chile: A Los 4 Vientos-“Valoración”.

Colombia : Rebolú-“Los Herederos”.

Ecuador : Brenda-“Capullito”.

México : Majo Cornejo-“Ningún Color Tiene Dueño”.

España: María Peláe-“Que Vengan A Por Mi”.

¿Dónde ver el Festival de Viña del Mar 2026?

La primera noche del Festival de Viña del Mar 2026, al igual que el resto de la edición, podrá seguirse en televisión abierta a través de Mega en Chile.

Además, quienes prefieran plataformas digitales tendrán la opción de verlo en Disney+, donde se transmitirá cada jornada en simultáneo.