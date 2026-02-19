El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar regresa este febrero en su edición número 65, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina. Desde la emblemática Quinta Vergara en Chile, el certamen reúne a artistas de talla internacional y promete seis noches llenas de música y emoción.

Este año, el festival apuesta por una transmisión global que permitirá a los fanáticos disfrutar cada detalle desde la comodidad de sus hogares y en cualquier parte del mundo. Si deseas saber dónde podrás ver este evento y quiénes serán los artistas que harán vibrar el prestigioso escenario, en La Razón te contamos.

Festival de Viña del Mar 2026: ¿Dónde verlo en vivo por stream?

La edición 2026 del Festival de Viña del Mar se transmitirá en vivo a través de Disney+, la plataforma ofrecerá la cobertura completa de las seis noches para toda Latinoamérica. Recuerda que debes contar con una suscripción activa para acceder a las presentaciones.

La señal comenzará cada noche a las 21:30 horas de Chile (18:30 horas de México), incluyendo tanto los shows musicales como las presentaciones humorísticas y la competencia internacional.

Además, se confirmó que la transmisión contará con subtítulos y opciones de audio para distintos públicos, todo para lograr una transmisión inclusiva. Del mismo modo, la alfombra roja y los momentos detrás de cámaras se encontrarán disponibles en la plataforma.

Si deseas oír el Festival, sintoniza Radio Disney, la cual será la radio oficial del festival para Latinoamérica. De este modo podrás seguir todos los detalles del evento durante la programación de la radio en directo desde Viña del Mar, detrás de escena y mucho más.

La cobertura del festival también estará disponible en @RadioDisneyLa (Instagram, X y YouTube) y en el sitio web radiodisney.com.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en el Festival de Viña del Mar este 2026?

El Festival de Viña del Mar contará con la presencia de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda quienes serán los encargados de conducir la edición 2026.

Además, habrá presentaciones de artistas internacionales de diferentes géneros, pues se festeja la diversidad musical. Los intérpretes se presentarán durante las seis noches del festival, checa el calendario:

Domingo 22 de febrero: y Matteo Bocelli Gloria Estefan y Matteo Bocelli

Lunes 23: Pet Shop Boys y Bomba Estéreo

Martes 24: Jesse & Joy y NMIXX

Miércoles 25: Juanes y Ke Personajes

Jueves 26: y Yandel Sinfónico Mon Laferte y Yandel Sinfónico

Viernes 27: Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J

Además, habrá show de comedia: