Mon Laferte debuta en Teatro en Cabaret

Las reconocida cantante chilena y nacionalizada mexicana, Mon Laferte, debutará en teatro con el musical Cabaret en el papel de Sally Bowles, en una serie de presentaciones en el Teatro Insurgentes que iniciarán a partir del 10 de julio y se extenderán durante todos los fines de semana hasta el 6 de septiembre.

Mon Laferte reconoció que encontró una conexión muy personal con su papel, puesto que Sally Bowles es una mujer que mezcla libertad y deseo, pero al mismo tiempo incomprensión.

“Estuve hace poco en Berlín, fui al mismísimo Kit Kat Club, como que el papel me llamaba, porque al regresar a México supe que quería ser Sally Bowles, una mujer que seguro ha tenido una vida difícil. Yo también me he sentido incomprendida, he encontrado puntos en común entre el personaje y mi yo de hace algunos años”, comentó la cantante en una conferencia de prensa en el Teatro Insurgentes, en la capital del país.

El Tip: Cabaret es un musical ambientado en el Berlín del ascenso nazi; el musical se centra en la vida nocturna del Kit Kat Klub.

Sobre su primera experiencia en teatro, la intérprete de “Tu falta de querer” compartió que se siente un poco intrusa sobre el escenario y ha cambiado su rutina diaria: “Me estoy muriendo, estoy enferma y no he dormido. Mi hijo me despierta a las seis de la mañana, manejo hasta los ensayos y luego al estudio, pero lo estoy disfrutando, me gusta mucho esto”, dijo.

Asimismo, aseguró que fue complicado y el equipo le ha tenido mucha paciencia, pues “es un desafío enorme tener que bailar, cantar, actuar, construir a Sally. Con mis canciones yo siempre he sido la jefa, pero ahora tengo que obedecer”, comentó la cantante Mon Laferte.

Cabaret contará con la participación de más de 40 artistas, así como con Bruno Bichir como maestro de ceremonias; los boletos están disponibles a través del sistema Ticketmaster.