Detienen a ‘La Maracucha’, presunta operadora del Tren de Aragua en CDMX

Autoridades federales informaron la captura de Yorbelis “N”, alias “La Maracucha”, identificada como integrante del grupo criminal internacional “Tren de Aragua”, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La acción derivó de investigaciones iniciadas en 2025 y contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Elementos de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión contra la presunta implicada, a quien se le vincula con delitos de alto impacto. El Gabinete de Seguridad precisó que la detenida enfrenta señalamientos por trata de personas, delincuencia organizada, cobro de piso, distribución de droga y captación de víctimas con fines de explotación sexual.

De acuerdo con la información oficial, las indagatorias permitieron ubicar a la sospechosa tras una serie de acciones previas. Entre ellas destacan cateos, revisiones administrativas y aseguramientos de otros integrantes de la misma organización delictiva que operaba en hoteles de la zona centro de la capital.

En seguimiento a trabajos de investigación iniciados en 2025, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico, en coordinación con @SSC_CDMX, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Yorbelis “N”, alias “La Maracucha”, integrante del… pic.twitter.com/0MWcabXX6Q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 18, 2026

Las autoridades señalaron que estos trabajos permitieron desarticular parte de la estructura criminal vinculada al narcomenudeo y a redes de explotación sexual en la alcaldía Cuauhtémoc. En ese contexto, el Gabinete de Seguridad subrayó que la captura forma parte de una estrategia más amplia para frenar la expansión de grupos trasnacionales en el país.

El comunicado oficial indicó que Yorbelis “N” desempeñaba funciones clave dentro de la organización, principalmente en la captación de víctimas y en la coordinación de actividades ilícitas relacionadas con la explotación sexual. Su detención representa, según las autoridades, un avance relevante en las investigaciones en curso.

Autoridades reiteraron que las líneas de investigación continúan abiertas con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y ubicar más puntos de operación de esta red criminal. El caso se integra a una serie de acciones recientes enfocadas en combatir delitos de trata de personas y narcomenudeo en zonas urbanas de alta densidad.

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MSL