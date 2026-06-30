Defensa envía mil soldados a Sinaloa; suman mil 90 militares desplegados en una semana

Elementos del Ejército Mexicano fueron trasladados por aire y tierra para reforzar las labores de seguridad en Sinaloa.

El Ejército Mexicano inició este martes un despliegue de mil efectivos en Sinaloa, entre ellos 100 fusileros paracaidistas, para sumarse a las operaciones de la Novena Zona Militar y ampliar los patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias de la entidad.

La movilización comenzó alrededor de las nueve de la mañana de este martes desde distintos puntos del país, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El traslado se realiza por vía aérea y terrestre, con una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional y vehículos para personal militar.

Además de los integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, el contingente se incorporará a las labores que ya mantiene la Novena Zona Militar en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.

Según la Defensa, los militares tendrán como misión realizar patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias. La dependencia indicó que el personal actuará con estricto apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y con respeto a los derechos humanos.

El contingente de mil efectivos se incorporará a los operativos que mantiene la Novena Zona Militar en áreas prioritarias del estado. ı Foto: Defensa

Cuatro días antes, el 26 de junio de 2026, la institución envió 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Sinaloa. Con el nuevo despliegue, la presencia adicional suma mil 90 militares enviados a la entidad en menos de una semana.

De acuerdo con el comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional busca apoyar la desarticulación de las organizaciones delictivas y la detención de generadores de violencia, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am