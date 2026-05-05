La GN da protección a Rocha Moya; está en Sinaloa y sin fuero: Harfuch

El gabinete de Seguridad y la gobernadora de Sinaloa, en conferencia, ayer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes, en su conferencia matutina, que elementos de la Guardia Nacional (GN) dan protección a Rubén Rocha Moya, luego de que el mandatario sinaloense solicitó apoyo a la federación al separarse temporalmente del cargo y que el Gabinete de Seguridad revisó el caso conforme al protocolo aplicable a funcionarios, legisladores o ciudadanos considerados con algún riesgo personal.

“Sí, normalmente en estos casos, como cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia, de cualquier estado de la República, un diputado, un senador, incluso, un ciudadano que tenga alguna condición de riesgo, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo”, afirmó.

EL Dato EU dice que Rubén Rocha tiene presuntos vínculos con Los Chapitos, ya que logró la gubernatura en 2021 con su apoyo a cambio de operar con impunidad en la entidad.

La mandataria dijo que el análisis derivó en un esquema a cargo de la Federación: “Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da seguridad y, en este momento, tiene la seguridad dada según la condición que estableció el Gabinete”.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, amplió la información y señaló que Rocha Moya permanece en Sinaloa y que la protección federal asignada no surgió de una petición directa del exmandatario, sino de la recomendación del Servicio de Protección Federal (SPF).

La precisión se dio en la conferencia del Gabinete de Seguridad en Culiacán, donde Harfuch explicó que el SPF realiza evaluaciones de riesgo a funcionarios, gobernadores y exmandatarios, y que, en este caso, la medida obedeció exclusivamente a ese mecanismo.

También explicó que la recomendación de seguridad se relaciona con su condición de exfuncionario de una entidad con episodios de violencia. El funcionario federal informó que Sinaloa ha tenido jornadas sin homicidios, pero también días “muy lamentables”, con asesinatos recientes en Mazatlán, Navolato y Culiacán.

A diferencia de otros esquemas de resguardo, describió la protección al mandatario como limitada: “No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”. Ante la solicitud de conocer cuántas escoltas tiene el exgobernador, García Harfuch evitó dar la cifra por confidencialidad.

15 mil elementos de las Fuerzas Armadas están asignados en Sinaloa desde 2024

El funcionario descartó que el Gobierno federal cuente con datos sobre una posible agresión contra el gobernador con licencia: “No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza”.

Al ser cuestionado sobre si la protección federal confirmaba que Rocha Moya seguía en México, el titular de la SSPC respondió con cautela: “Sinceramente no tengo conocimiento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa”.

Sobre el estatus legal del gobernador con licencia, García Harfuch dejó la definición en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Aun así, apuntó que, hasta donde tenía entendido, Rocha Moya no conserva protección procesal tras separarse del cargo: “Quien tiene fuero es un senador, los demás no”.

Harfuch precisó que el sinaloense fue el único de los funcionarios señalados que recibió protección federal. Al responder sobre el resto de los implicados, aclaró que ninguno solicitó un esquema de seguridad. La aclaración incluyó al senador Enrique Inzunza, mencionado por la prensa, sobre quien descartó algún resguardo oficial del Gobierno: “ninguno”.

Respecto a las acusaciones de EU, el funcionario indicó que la solicitud llegó por medio de la SRE y que la Cancillería la turnó a la Fiscalía donde se deberá desarrollar la investigación formal.

El secretario negó que el Gabinete de Seguridad tuviera indicios previos contra Rocha Moya y afirmó que no detectaron obstáculos desde el gobierno estatal para realizar operativos en el estado.

Geraldine Bonilla, gobernadora interina, mantuvo un mensaje de continuidad institucional tras la licencia temporal de Rocha Moya. Dijo que asumió el cargo después de la decisión del Congreso local y que mantendrá coordinación con la Presidenta Sheinbaum y el Gobierno federal para atender la seguridad en la entidad.

Oposición cuestiona custodia federal

› Por Claudia Arellano

EL DIRIGENTE nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al Gobierno federal de otorgar protección de la Guardia Nacional al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En redes, el senador del tricolor cuestionó que, tras solicitar licencia a su cargo, Rocha Moya cuente con seguridad federal mientras la violencia afecta a la población en el estado: “Mientras la violencia golpea Sinaloa y a todo México, el gobierno decidió asignarle seguridad federal, como si la víctima fuera él y no las familias que viven atrapadas entre balas”.

Calificó como “grave” que, pese a los señalamientos, incluidos algunos provenientes de autoridades de EU, se destinen recursos públicos para su protección.

Asimismo, cuestionó los motivos de esta decisión: “¿Por qué lo están cuidando y de qué lo están cuidando?”, planteó, al advertir que el uso de fuerzas del Estado es para resguardar a funcionarios bajo investigación, lo que envía un mensaje equivocado a la ciudadanía.

Moreno Cárdenas sostuvo que el país no debe normalizar que la fuerza pública se utilice para “blindar” a actores políticos y demandó que cualquier investigación avance conforme a derecho.

Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador y presidente nacional del Partido Revolución Institucional, en una imagen del 30 de abril 2026 ı Foto: Cuartoscuro

“El PRI exige que la ley se aplique sin privilegios. La seguridad debe estar con la gente, no como escudo de quienes deberían rendir cuentas”, concluyó.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara baja, Kenia López, sostuvo que “Sinaloa es una oportunidad si se optara por evadir responsabilidades, estaríamos ante una situación gravísima”.

Y sentenció que en la conducción de los trabajos de la Comisión Permanente no quitará la palabra a ningún debatiente, ya que cerrarle el micrófono a un legislador no termina con la delincuencia.

“Que tú quieras callar a un legislador, eso no vuelve a los delincuentes buenos; que tú quieras cerrarle el micrófono a un legislador, eso no hace que el crimen organizado deje de mandar, lamentablemente, en muchos territorios de nuestro país. Para que lo malo se acabe, para que lo positivo, lo bueno, la prosperidad y la legalidad florezcan en este país, se necesita escuchar a todas y a todos. Respetarnos entre todas y entre todos”, afirmó.

Respecto a la acusación en contra de 10 políticos y funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia la diputada presidenta señaló que la ley debe aplicarse sin excepción, privilegios ni cálculos políticos.

“Si frente a los señalamientos se optara por encubrir, minimizar o evadir responsabilidades, estaríamos ante una situación gravísima de impunidad y ante un daño de credibilidad de nuestras instituciones ante todo el mundo”, aseveró López Rabadán al pedir justicia y transparencia.