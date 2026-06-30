GN está haciendo historia; gracias a su compromiso los homicidios dolosos se han reducido en 46%: CSP

En el marco del 7° Aniversario de la Guardia Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el compromiso cotidiano de las y los integrantes de la institución al ser parte de la reducción sin precedentes de 46 por ciento en los homicidios dolosos, por lo que su misión, dijo, es proteger la paz que construye el Gobierno de México.

“Mientras el amor por México y por el pueblo permanezcan vivos en cada uno de ustedes nuestra nación seguirá caminando con la frente en alto, libre, soberana y orgullosa de su destino. Porque quien sirve con honestidad al pueblo, sirve a la patria; y quien sirve a la patria con amor deja de pensar en sí mismo para ser parte de la historia y ustedes, Guardia Nacional, están haciendo historia. ¡Que viva la Guardia Nacional!”, expresó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que la consolidación de la Guardia Nacional forma parte de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad, que incluye también atención a las causas, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y la coordinación entre las instituciones de seguridad.

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FGR