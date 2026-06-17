ADECEM exige certeza legal para inversión en Sinaloa; planta de fertilizantes avanza

La certeza jurídica para las inversiones en México es crucial para el desarrollo económico, especialmente en estados como Sinaloa. Detener proyectos avanzados, como la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, envía un mensaje negativo a quienes buscan invertir en el país, advierte la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM).

Para Julio César Silvas Inzunza, presidente de ADECEM, la certidumbre es el pilar fundamental para el desarrollo económico del estado.

“Todo inversionista, en cualquier parte del mundo, lo primero que busca es certeza jurídica. Y cuando esta no es posible, o se le violenta, ahuyenta la inversión", afirma el líder empresarial. Detener una obra que ha operado en el marco de la ley representa un riesgo para la atracción de futuros capitales a Sinaloa.

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GPO ha cumplido cabalmente con las normativas federales

Silvas Inzunza recordó que GPO ha cumplido cabalmente con las normativas federales, obteniendo los permisos, licencias y concesiones necesarias.

Destacó que incluso dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han estado en la zona dialogando con los involucrados y vigilando la estricta regulación de la planta.

Por ello, desde el sector productivo ven con extrañeza que se intente detener el proyecto a estas alturas.

Aunque reconoció que las preocupaciones de los grupos ambientalistas son muy respetables, Silvas Inzunza instó a buscar alternativas técnicas para mitigar cualquier impacto, sin llegar al extremo de cancelar la derrama económica.

“Si tiene solución, como descargar las aguas en otro lugar y a lo mejor se ocupa un tubo, pues eso tiene solución. Es ver la manera de cómo sí, no la forma del ‘deténganla’ y que se acabe esa inversión. Tenemos que garantizar que hay un Estado de derecho", enfatizó.

La planta tendrá un impacto positivo y directo en una de las principales vocaciones de Sinaloa: la agricultura. Al producir fertilizantes de manera local, los costos —actualmente muy elevados para los productores— se reducirían significativamente. Esto es vital para la competitividad del campo mexicano, que depende en gran medida de estos insumos.

Además de la reducción de costos para el sector agrícola, el proyecto detonará empleos directos e indirectos, así como desarrollo inmobiliario en la región.

Planta de GPO no es un proyecto aislado

Silvas Inzunza subrayó que la planta de GPO no es un proyecto aislado, sino un ancla fundamental para la región que se enmarca dentro del polígono del "Plan México“, con el objetivo de impulsar el desarrollo.

La postura de ADECEM es clara: la defensa del Estado de derecho y la certeza jurídica son esenciales para el progreso de Sinaloa y del país. Frenar inversiones ya consolidadas compromete la confianza y el futuro económico de México ante los ojos de inversionistas nacionales y extranjeros.

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JVR