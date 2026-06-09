Planta de fertilizantes en Topolobampo reducirá costos de producción en Sinaloa: CNC

Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Sinaloa.

La construcción de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, representa una ventaja competitiva fundamental para el sector agrícola de Sinaloa, al garantizar el abasto local de amoníaco y reducir significativamente los costos logísticos de importación.

Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Sinaloa, señaló que el proyecto es determinante para amortiguar el incremento exponencial que han sufrido los insumos agrícolas en los últimos ciclos.

Según el líder agrícola, el costo de la tonelada de amoníaco pasó de un promedio de 10 mil a más de 32 mil pesos, lo que, sumado a la escasez del producto, ha impactado severamente la rentabilidad de los productores.

El abasto local eliminaría la “base”, es decir, los costos generados por el traslado y movilización de fertilizantes desde el extranjero, permitiendo a los agricultores sinaloenses acceder a precios más reducidos.

“El hecho de tener a la mano la posibilidad de inventarios importantes de fertilizantes amoniacales que vendrían a dar la facilidad y obviamente el acceso al productor a precios más reducidos, más baratos, porque en la logística de transporte, de operatividad, impacta de manera importante el costo de los fertilizantes” Miguel Ángel López Miranda, presidente de la CNC Sinaloa



Desde una perspectiva productiva, la CNC argumenta que el amoníaco es un elemento indispensable para potencializar los rendimientos de la tierra . La reducción de estos costos operativos es clave para que productos como el tomate o el maíz sinaloense puedan competir comercialmente con los de Estados Unidos, donde los agricultores cuentan con créditos y subsidios gubernamentales más accesibles.

Además, la consolidación de esta infraestructura abona directamente a la estrategia nacional de lograr la autosuficiencia en la producción de granos básicos, garantizando así la seguridad agroalimentaria del país.

Respecto a las manifestaciones en contra del proyecto en el norte del estado, el dirigente de la CNC expresó respeto por las demandas legítimas de los grupos ambientalistas, aunque advirtió que frenar inversiones de esta naturaleza podría ahuyentar futuros capitales extranjeros necesarios para el desarrollo económico de la región.

Asimismo, apuntó que la resistencia al proyecto también podría estar motivada por intereses comerciales de quienes actualmente controlan la importación del insumo:

“Tradicionalmente hemos tenido acceso nosotros a fertilizantes de empresas que se dedican a importarlos, y el hecho de que se produzca aquí, pues evidentemente en nuestra lógica, como campesinos que somos, nos dice que posiblemente esos movimientos son alentados por gente que comercialmente se puedan ver afectados ante un proyecto de ese nivel” Miguel Ángel López Miranda, presidente de la CNC Sinaloa



Finalmente, López Miranda confió en que los especialistas en medio ambiente se encargarán de garantizar que la operación de la planta cumpla con los compromisos ecológicos, permitiendo que la ciencia y la tecnología impulsen la actividad agrícola sin descuidar el entorno natural.

cehr