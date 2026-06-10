Central Campesina Independiente avala planta de fertilizantes en Topolobampo.

La Central Campesina Independiente (CCI) de Sinaloa respaldó la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, Ahome, al calificar el proyecto como un avance tecnológico indispensable para la producción de alimentos y asegurar que los riesgos industriales son completamente manejables.

Tras una reunión informativa con representantes de la empresa y el secretario de Agricultura de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, el presidente de la CCI, Francisco Meza, defendió la viabilidad de la obra desde una perspectiva técnica y agronómica.

Meza, quien es ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), desestimó las críticas de grupos ambientalistas, argumentando que la oposición surge a menudo de una incomprensión de los procesos químicos.

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“El fertilizante es como el agua”: CCI defiende planta en Topolobampo ante críticas

Para el líder agrícola, el amoníaco y la urea son elementos vitales que no pueden ser descartados, comparando su relevancia operativa con la de recursos naturales básicos.

“El fertilizante es igual que el agua. Son los insumos más importantes que tiene el productor a nivel mundial… te puedo decir con toda seriedad, que la ciencia y el progreso no lo para nadie, no es la planta la que se debe de parar", puntualizó Francisco Meza.

El presidente de la CCI, Francisco Meza, defendió la viabilidad de la obra desde una perspectiva técnica y agronómica. ı Foto: Especial.

Riesgos de la planta en Topolobampo son controlables

Respecto a las preocupaciones sobre posibles riesgos para la población, Meza aseguró que estos son operativamente controlables. Explicó que el transporte y manejo de amoníaco no difiere en nivel de peligro de la logística diaria de hidrocarburos como el gas LP, la gasolina o la turbosina, los cuales circulan constantemente por ciudades y carreteras.

El presidente de la CCI señaló que el rechazo a proyectos industriales y agroquímicos por parte de ciertos sectores representa un obstáculo directo para garantizar la seguridad alimentaria del país ante el crecimiento demográfico.

“Para nosotros es ciencia, para nosotros es darle de comer a dos millones o más de mexicanos que están naciendo cada año, la tierra no crece, la tierra necesita nutrientes“, puntualizó.

El dirigente concluyó que las decisiones sobre la viabilidad y operación de la industria petroquímica deben recaer estrictamente en los perfiles técnicos capacitados, reiterando que el desarrollo agrícola de Sinaloa requiere infraestructura de este nivel para mantener su productividad.

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JVR