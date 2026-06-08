Fermachem inicia ejecución de planta de fertilizantes en Durango para fortalecer soberanía alimentaria

Fermachem dio el banderazo de inicio de ejecución de su planta de fertilizantes nitrogenados en Lerdo, Durango, un proyecto industrial de clase mundial orientado a fortalecer la soberanía alimentaria de México, reducir la dependencia de fertilizantes importados y detonar desarrollo económico y social en la región.

Durante el evento, Ray Fletcher, CEO de Fermachem, destacó que la planta será una de las más modernas e importantes del continente. Señaló que producir fertilizantes en México es crítico para fortalecer la soberanía alimentaria del país, apoyar al campo mexicano y reducir la dependencia del exterior.

En su intervención, Fernando Calvillo, copresidente de Fermaca Dreams junto con Manuel Calvillo, afirmó que Fermachem representa “un paso monumental” para la historia de Fermaca y para México, al tratarse de un proyecto que busca poner la industria al servicio del campo y de las familias que dependen de él.

“Fermachem nace con esa visión: poner la industria al servicio del campo y de su gente, poner la inversión al servicio del desarrollo y poner a Durango en el centro de una transformación que beneficiará a todo México”, afirmó Calvillo durante su mensaje.

El proyecto representa una inversión de más de 20 mil millones de pesos, de capital privado nacional y extranjero. Durante su fase de ejecución generará aproximadamente tres mil empleos y, una vez en operación, alrededor de 260 empleos permanentes, con prioridad en perfiles técnicos y talento especializado local.

La planta producirá fertilizante de alta calidad para uso agrícola. Tendrá una capacidad estimada de un millón de toneladas anuales, equivalente a 2 mil 860 toneladas diarias, y se prevé que entre en operación en 2029.

Fletcher subrayó que este proyecto permitirá fortalecer la capacidad productiva nacional en un insumo estratégico para la agricultura. Añadió que contar con producción de fertilizantes en México es una condición necesaria para avanzar hacia una mayor seguridad alimentaria y para dar mayor certidumbre a los productores del país.

Por su parte, Fernando Calvillo señaló que el verdadero valor de Fermachem va más allá de su infraestructura. Enfatizó que el proyecto busca generar empleo, desarrollo, oportunidades, arraigo, bienestar y esperanza para las familias mexicanas. También afirmó que la grandeza de Fermachem no se medirá únicamente en toneladas de fertilizante, inversión o empleos, sino en las comunidades que fortalezca y en el futuro que ayude a construir.

Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, destacó la relevancia estratégica del proyecto para el estado y para el país. “Hoy somos testigos de algo más grande que nosotros: el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de México y la colocación de la primera piedra de Fermachem en Lerdo. Una inversión histórica que no solo transformará esta región, sino que marcará un antes y un después para la Laguna y para todo el estado de Durango”, afirmó.

Fermachem fue diseñado con tecnología de clase mundial de KBR y Stamicarbon, líderes globales en procesos químicos y producción de fertilizantes. El proyecto contempla el uso de agua tratada, generación propia de energía eléctrica y captura de CO2 integrada al proceso productivo, como parte de su enfoque de responsabilidad ambiental.

Asimismo, el suministro de gas natural para el proyecto está asegurado mediante un acuerdo con Esentia Energy Systems. Esta infraestructura energética permitirá impulsar un proyecto industrial de gran escala en beneficio del país.

Como parte de su vocación social, Fermachem contempla una contribución superior a 200 millones de pesos para el estado de Durango y el municipio de Lerdo, una vez concluida la planta. Estos recursos estarán destinados a iniciativas de impacto comunitario y social, con el objetivo de fortalecer a las comunidades del entorno y generar beneficios concretos para las familias de la región.

Calvillo agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gobernador Esteban Villegas y de sus respectivos equipos, al señalar que su apoyo y visión han sido esenciales para el avance del proyecto. También destacó que Fermachem refleja el compromiso compartido entre gobierno, iniciativa privada y sociedad para llevar desarrollo, justicia social y oportunidades al corazón de Durango.

cehr