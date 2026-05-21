Ven alerta de nueva crisis agroalimentaria sistémica

El cierre del estrecho de Ormuz marca el inicio de una “crisis agroalimentaria sistémica” que podría desencadenar una afectación de forma grave al precio de los alimentos a nivel mundial en un plazo de seis a 12 meses, afirmó ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La interrupción no es un problema temporal de transporte marítimo, señaló la agencia, advirtiendo de que “el margen para tomar medidas preventivas se está cerrando rápidamente”.

Los gobiernos, las organizaciones financieras internacionales y el sector privado deben tomar decisiones sobre rutas comerciales alternativas, moderar las restricciones a la exportación, proteger los flujos humanitarios y crear amortiguadores para absorber el aumento de los costos de transporte, añadió.

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Ha llegado el momento de “empezar a pensar seriamente en cómo aumentar la capacidad de absorción de los países, cómo aumentar su resiliencia ante este estrangulamiento, para que empecemos a minimizar los posibles impactos”, afirmó el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, el miércoles.

El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO (que sigue la evolución mensual de los precios internacionales de una cesta de productos alimenticios comercializados a nivel mundial) subió por tercer mes consecutivo en abril, impulsado por los elevados costos energéticos y las perturbaciones vinculadas al conflicto de Oriente Medio.

A corto plazo, la FAO recomendó desviar el comercio hacia rutas terrestres y marítimas alternativas, abstenerse de imponer restricciones a la exportación (especialmente de energía, fertilizantes e insumos agrícolas) y garantizar que los flujos de ayuda alimentaria queden exentos de cualquier restricción comercial.

En el mediano plazo, la agencia pidió líneas de crédito de emergencia para los agricultores alineadas con los periodos de cosecha, un mayor uso de los registros digitales de agricultores para el rápido desembolso de la ayuda y la reactivación de una línea de financiación para crisis alimentarias establecida en 2022.

La FAO también advirtió de que la crisis podría agravarse con la llegada del fenómeno meteorológico de El Niño, que se prevé que provoque sequías y altere los patrones de precipitaciones en varias regiones.