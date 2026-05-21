Sector transporte

Flix cumple un año con 14 destinos

Flix cumplió un año en México con 3 mil 400 kilómetros operados, 14 destinos y más de mil 600 viajes mensuales interurbanos.

Carlos Magaña, director general de Flix México, en imagen de archivo.
Carlos Magaña, director general de Flix México, en imagen de archivo. Foto›Especial
Por:
La Razón Online

La empresa de tecnología que opera la red de autobuses interurbano más grande del mundo, Flix, cumplió un año en México con la visión de “estabilizar” sus operaciones antes de pensar en incrementarlas, sostuvo Carlos Magaña, director general de Flix México.

En conferencia de prensa, el directivo explicó que hoy es una red de más de 3 mil 400 kilómetros que conecta 14 destinos en ocho estados a través de más de mil 600 viajes mensuales, operados de la mano de cinco socios locales, y que ha transportado a miles de pasajeros.

Carlos Magaña refirió que México es el tercer mercado de autobuses más grande del mundo, sólo superado por países como China e India, con un valor estimado de más de 150 mil millones de pesos.

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Explicó que con datos oficiales, nueve de cada 10 viajeros en el país eligen el autobús como su principal medio de transporte, lo que lo convierte en el sector que más mueve a la población mexicana entre ciudades.

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