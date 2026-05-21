Bajan más de 5.0% precios del petróleo

Los costos de las mezclas de petróleo perdieron más de cinco dólares por barril (dpb) en el transcurso de la cotización de este miércoles, un día después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que si Irán no aceptaba un acuerdo de paz, habría nuevos ataques contra Teherán.

El petróleo Brent mostró una caída, con cierre de cotización a las 15:00 horas, de 5.97 dpb, lo que significó 5.36 por ciento respecto a su costo del martes, para alcanzar un precio de 105.31 dpb, mientras que la mezcla de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), tuvo una pérdida de 5.07 dpb o 4.87 por ciento, para llegar a 99.08 dpb, de acuerdo con datos de Investing.com.

A su vez, la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) hizo patente una merma en la comercialización de barriles del energético, ya que cada unidad mostró una pérdida de 5.35 dólares, equivalente a 4.89 por ciento en su cotización diaria, para cerrar la jornada de ayer en 103.90 dpb.

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Por su parte, los metales preciosos, instrumentos para cubrir riesgos cambiarios, tuvieron una magra recuperación tras una semana de pérdidas. La cotización del oro tuvo un alza de 0.65 por ciento, cerrando en cuatro mil 540.65 dólares por onza, a la par que la plata incrementó 1.39 por ciento en su comparación diaria y llegó a 76.205 dólares por onza.

Estas fluctuaciones ocurren luego que Donald Trump comentó que Estados Unidos estaba listo para nuevos ataques contra Teherán, en caso de que Irán no aceptara una propuesta de paz, y puso como fecha límite este fin de semana para realizar estas posibles intervenciones bélicas.

“Tal vez tengamos que asestarles otro gran golpe”, dijo el presidente estadounidense, al tiempo que los negociadores en la región abordan las diferentes posibilidades para concretar un acuerdo de paz.