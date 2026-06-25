En el municipio de Escuinapa

Se registran bloqueos y enfrentamientos en Sinaloa tras arresto de ‘El Güero Pin’, jefe criminal | VIDEOS

Autoridades de Sinaloa, en coordinación con federales, realizaron un operativo en la entidad, que derivó en la detención de líder criminal, tras lo cual se reportaron actos violentos, como bloqueos y enfrentamientos

Lo sucedido este jueves en Sinaloa.
Lo sucedido este jueves en Sinaloa. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Autoridades de Sinaloa, en coordinación con federales, realizaron un operativo en la entidad, que derivó en la detención de Misael “N”, “El Güero Pin”, presunto líder criminal, tras lo cual se reportan actos violentos como bloqueos y enfrentamientos.

Los reportaron señalan, además, vehículos incendiados y enfrentamientos en distintos puntos de la entidad.

Las acciones violentas provocaron afectaciones a la movilidad y movilización de corporaciones de seguridad para restablecer el orden.

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Elementos federales y estatales reforzaron la vigilancia en las zonas donde se registraron los incidentes.

En un mensaje en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este jueves 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un operativo interinstitucional, en el que fue detenido, en el municipio de Escuinapa, un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado.

“El Grupo Interinstitucional, conformado por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, mantiene acciones de vigilancia y seguridad para salvaguardar la integridad y el patrimonio de la ciudadanía. En estos momentos, la situación se encuentra bajo control.

“Se invita a la población a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades, mantenerse informada a través de las redes sociales institucionales y reportar de manera oportuna cualquier situación de emergencia al 9-1-1, así como realizar denuncias anónimas al 089, publicó la dependencia estatal

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, precisó, continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización a través de sus canales oficiales.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar las áreas afectadas mientras continúan los operativos.

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FGR

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