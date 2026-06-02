Ligan narcotúnel transfronterizo en San Diego al CJNG

Resguardo de la propiedad por autoridades federales tras ser encontrado por la FGR, el pasado 31 de mayo en Tijuana.

AUTORIDADES de Estados Unidos atribuyeron al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) un túnel transfronterizo localizado entre Tijuana y San Diego, por donde posiblemente se traficó más de una tonelada de cocaína valuada en 45 millones de dólares, informó la Fiscalía federal del Distrito Sur de California.

24 dosis de droga encontraron al interior del inmueble

El pasadizo medía cerca de 607 metros de longitud, alcanzaba casi 17 metros de profundidad y tenía una altura aproximada de 1.37 metros. Contaba con electricidad, ventilación, muros reforzados, rieles y un sistema hidráulico de acceso oculto bajo el piso de un cuarto de almacenamiento en Buy 4 Less.

La acusación federal alcanza a cuatro personas. Gregorio Epifanio “N”, de San Diego, es señalado como presunto implicado en el uso del túnel, la importación y la distribución de droga. José “N”, Brandon “N” y Antonio “N” enfrentan cargos por el traslado de la cocaína.

El Tip: Desde 1993, autoridades estadounidenses han descubierto 99 pasadizos subterráneos en el Distrito Sur de California. De ese total, 28 tenían características sofisticadas.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) vigilaron el inmueble tras detectar movimientos que no correspondían con una operación comercial regular entre diciembre de 2025 y mayo de este año.

Durante el operativo del 29 de mayo, la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) siguió varias unidades relacionadas con cajas, bolsas y congeladores. Las revisiones permitieron asegurar 851 paquetes con mil 029 kilos de cocaína.

En tres vehículos distintos, las autoridades localizaron 173 paquetes con 286 kilos, 423 envoltorios con 469 kilos y 255 paquetes con 274 kilos. Después del decomiso, una jueza magistrada autorizó cateos en el punto de salida del pasadizo y en un domicilio de Coolidge Avenue.

265 metros de largo medía el túnel, según autoridades mexicanas

Kevin Murphy, agente especial encargado interino de HSI en San Diego, sostuvo que el caso derivó de una indagatoria compleja contra el CJNG. La fiscal federal Bianca Calderón Peñaloza informó que los cuatro acusados tenían programada su primera audiencia ante la jueza magistrada Valerie Torres.