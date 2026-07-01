México alista para Venezuela un nuevo paquete de ayuda

México robustecerá la ayuda para Venezuela, país azotado por dos terremotos la semana pasada, y enviará plantas que auxilien ante la falta de energía eléctrica, así como insumos alimentarios para la población.

En conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer partiría un avión con siete plantas de luz, además de que la Secretaría de Marina ya habilitó un barco para llevar todos los alimentos y demás artículos que se han recolectado para los damnificados. Comentó que el responsable del grupo de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional ya sostuvo una reunión con autoridades venezolanas para conocer más detalles de lo que necesita aquel país.

El Dato: La mandataria venezolana pidió a los países solidarios que también se les enviaran plantas potabilizadoras de agua y continuar con el envío de alimentos no perecederos.

“Van a enviarse siete plantas de luz que salen en un avión el día de hoy (ayer), para llegar allá de emergencia, y estamos preparando un barco con la Secretaría de Marina para que la colecta de víveres y otros insumos que se ha estado haciendo, también por distintas instituciones, incluso la embajada de Venezuela en México, puedan recogerse y llevarse una parte en avión y otra parte ya por barco”, declaró.

Sheinbaum reprodujo un video sobre las labores de rescate realizadas por los militares mexicanos, lo cual, dijo, provoca orgullo al país “y se lleva en el corazón. Son un orgullo. —Hay un video, que ayer lo íbamos a pasar y no lo pasamos, el de los rescatistas de la Defensa—. Es emotivo, es un orgullo, es… Se lleva en el corazón eso, no se inventa”.

Por separado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció al personal de la Secretaría de la Defensa que realiza labores de búsqueda y rescate en apoyo al pueblo venezolano. “Sin importar cuándo ni dónde se les requiera, siempre están ahí. Nuestro máximo reconocimiento a los hombres y mujeres en las filas de @Defensamx1 que, cuando la naturaleza pone en riesgo comunidades enteras, demuestran de inmediato la vocación humanitaria de nuestras Fuerzas Armadas.”, expresó la Cancillería en un videomensaje difundido en redes sociales.Relaciones Exteriores también resaltó la “entrega permanente, disciplina y compromiso inquebrantable” de los elementos que participan en esas acciones y expresó “toda nuestra gratitud” por el apoyo brindado en Venezuela.

Mientras tanto, el despliegue mexicano consta de 261 elementos militares: 240 pertenecen al Ejército, 11 a la Fuerza Aérea y 10 a la Guardia Nacional. Entre ellos viajan médicos, camilleros, enfermeros y especialistas en búsqueda y rescate para labores de auxilio inmediato.

Como parte del despliegue, el Gobierno de México incluyó herramientas, material y equipo de rescate, además de insumos médicos. También viajaron 18 binomios canófilos con entrenamiento para localizar personas atrapadas en

estructuras colapsadas.

Por separado, la Cruz Roja Mexicana señaló que el equipo USAR continúa trabajando tras la localización de Hernán, un hombre de 47 años atrapado en los escombros de un edificio de La Guaira. Las labores se concentran ahora en las maniobras de extracción, realizadas con personal especializado y bajo medidas de seguridad en la zona afectada.