Gobierno capitalino se disculpa con activistas

Los secretarios de Gobierno y de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, César Cravioto y Pablo Vázquez, respectivamente, ofrecieron disculpas públicas a los colectivos de madres buscadoras que denunciaron agresiones físicas de policías durante su marcha de ayer sobre Calzada de Tlalpan.

En un videomensaje con el texto “Un gobierno democrático cuando se equivoca, debe reconocerlo…”, Cravioto Romero dijo: “Lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy en Calzada de Tlalpan, y ofrecemos nuestras disculpas”.

El secretario indicó que parte de las instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue entablar el diálogo con los colectivos de búsqueda y “encontrar las formas para que acerquen sus demandas al entorno de los partidos”, e insistió que la actual administración ha sido enfática en garantizar la libertad de expresión.

En su oportunidad, Vázquez Camacho explicó que con motivo de la movilización, se desplegó un contingente policial para brindar acompañamiento, y que al inicio de la movilización se buscó evitar el bloqueo total de la vialidad.

“Los uniformados realizaron una línea de contención que generó algunas fricciones con los manifestantes, mismas que derivaron en hechos que han sido denunciados por integrantes de dicho grupo como posibles violaciones a los protocolos de actuación policial”, dijo, y señaló que por estos hechos instruyó a las direcciones generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la SSC, para que investiguen a profundidad el caso.

“Es importante aclarar que en ningún momento se generó una consigna para limitar la libertad de manifestación y de expresión del contingente. Cualquier acción contraria a los protocolos de actuación será sancionada conforme a la normatividad vigente”, añadió.

Vázquez Camacho rechazó enérgicamente todo acto que violente los derechos de cualquier persona, “especialmente de quienes abanderan causas legítimas”.