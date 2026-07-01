Buscadoras protestan por 3.a vez en el Azteca

Las madres buscadoras volvieron al Estadio Azteca por tercera vez durante el Mundial y sostuvieron sus fichas de búsqueda bajo la lluvia. Frente a las vallas, las mostraron a policías y a una multitud que llegaba vestida de fiesta. Enarbolando los rostros impresos con sus nombres y rasgos de identidad, las familias irrumpieron otra vez los accesos del recinto para recordar que, antes que cualquier marcador, había ausencias que seguían sin justicia.

Para los colectivos, la protesta buscaba que la atención mundialista también mirara a las personas ausentes. Una madre resumió esa exigencia sin rodeos: “Únicamente que me diga en dónde están para ir a recoger lo que haya quedado de mis hijos. Eso es lo único que queremos”.

El Dato: las familias reclamaron que el Gobierno despliega policías y recursos económicos para blindar eventos, pero las búsquedas en campo carecen de ese mismo apoyo.

Desde el acceso principal, las madres lanzaron una consigna que atravesó el ambiente deportivo: “¿Dónde están, dónde están nuestros hijos, dónde están?”, gritaron. La frase marcó el tono de una protesta que ya no sólo buscaba caminar hacia el estadio, sino ocupar el lugar donde más ojos podían verlas.

La voz de reclamo apuntó contra el despliegue policiaco: “Gobierno, maldito, reprimir es un delito”, corearon a las puertas del coloso, luego de denunciar que el dispositivo de seguridad les impedía avanzar y que, horas antes habían sufrido jaloneos durante su movilización.

Horas antes, sobre Calzada de Tlalpan, cerca del Metro Ermita, los colectivos intentaron cerrar la vialidad para hacer visible su exigencia. La acción incluía una “cascarita de futbol” como acto de memoria, una forma de visibilizar a sus seres queridos con un lenguaje mundialista.

De acuerdo con las denuncias, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) llegaron con cascos y escudosy los encapsularon. Entre jaloneos y retiro de mantas, lonas y fichas; evitaron su intento de bloqueo.

Después de estos hechos, las familias avanzaron hacia el Estadio Azteca y colocaron nuevamente sus fotografías en los accesos, donde la presencia policial, las vallas y la llegada de aficionados no desplazaron su demanda: “La gente se pregunta: ‘¿y esas quiénes son?’, somos buscadoras y buscamos con amor”, gritaron las madres frente al inmueble. La frase abrió paso entre quienes avanzaban hacia la fiesta y quienes sostenían su duelo en cartulinas y mantas.

Desde la inauguración del Mundial del Futbol 2026, el 11 de junio, las madres buscadoras han convertido los accesos del Azteca en otro punto de protesta. Con México en el quinto partido, el estadio tendrá una última noche mundialista el 5 de julio; para ellas, será una última posibilidad de volver a levantar sus fichas para clamar justicia, antes de que la fiesta abandone el recinto.

Gobierno capitalino se disculpa con activistas

| Redacción |

Los secretarios de Gobierno y de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, César Cravioto y Pablo Vázquez, respectivamente, ofrecieron disculpas públicas a los colectivos de madres buscadoras que denunciaron agresiones físicas de policías durante su marcha de ayer sobre Calzada de Tlalpan.

En un videomensaje con el texto “Un gobierno democrático cuando se equivoca, debe reconocerlo…”, Cravioto Romero dijo: “Lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy en Calzada de Tlalpan, y ofrecemos nuestras disculpas”.

El secretario indicó que parte de las instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue entablar el diálogo con los colectivos de búsqueda y “encontrar las formas para que acerquen sus demandas al entorno de los partidos”, e insistió que la actual administración ha sido enfática en garantizar la libertad de expresión.

En su oportunidad, Vázquez Camacho explicó que con motivo de la movilización, se desplegó un contingente policial para brindar acompañamiento, y que al inicio de la movilización se buscó evitar el bloqueo total de la vialidad.

“Los uniformados realizaron una línea de contención que generó algunas fricciones con los manifestantes, mismas que derivaron en hechos que han sido denunciados por integrantes de dicho grupo como posibles violaciones a los protocolos de actuación policial”, dijo, y señaló que por estos hechos instruyó a las direcciones generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la SSC, para que investiguen a profundidad el caso.

“Es importante aclarar que en ningún momento se generó una consigna para limitar la libertad de manifestación y de expresión del contingente. Cualquier acción contraria a los protocolos de actuación será sancionada conforme a la normatividad vigente”, añadió.

Vázquez Camacho rechazó enérgicamente todo acto que violente los derechos de cualquier persona, “especialmente de quienes abanderan causas legítimas”.