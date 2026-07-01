CSP celebra freno a plan antimigratorio

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum celebró el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra el plan de Donald Trump, para restringir la ciudadanía a los hijos de personas indocumentadas nacidos en aquel país.

Además, recordó que las cortes en todos los países se encargan de revisar la constitucionalidad de los decretos y leyes, por lo que en éste caso la resolución observó una contradicción a las normas de la Unión Americana.

Tras comentar que en años anteriores la migración de mexicanos a territorio estadounidense fue provocada por la falta de oportunidades en nuestro país, aseguró que en los últimos tiempos los indicadores ya se redujeron y cada vez son menos los que quieren salir de México.

TE RECOMENDAMOS: Ordenan investigar Gobierno capitalino se disculpa con activistas

53 por ciento de los mexicanos confía en el Gobierno federal

“Ahora ya se van mucho menos. Desde hace varios años ya disminuyó la migración de México a Estados Unidos. Pero todos aquellos que van 20, 15, 10 años, que tienen un hijo allá, porque tienen su vida allá, pues afortunadamente hoy se les permite la nacionalidad. Y es gente de bien que ayuda a la economía de México y a la de Estados Unidos”, explicó.

La mandataria federal también destacó el papel de las y los trabajadores mexicanos. “Había necesidad en Estados Unidos. No estaban sustituyendo a ninguna otra persona, sino que había necesidad de ese trabajo. Es gente honesta, trabajadora”, explicó.

Recordó que aquellos que deseen tener doble nacionalidad y adquirir la de México deben de acudir a oficializar su intención en algún consulado.

Al ser consultada sobre los discursos y campañas antiinmigrantes y antimexicanos en medios estadounidenses, Sheinbaum Pardo envió un mensaje directo a nuestra comunidad:

“Ya lo saben, que son héroes y heroínas para nosotros. Y que siempre hay que estar con la frente en alto. No hay que permitir que nos afecte alguna forma de discriminación”.