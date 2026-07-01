CSP celebra freno a plan antimigratorio

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum celebró el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra el plan de Donald Trump, para restringir la ciudadanía a los hijos de personas indocumentadas nacidos en aquel país.
Además, recordó que las cortes en todos los países se encargan de revisar la constitucionalidad de los decretos y leyes, por lo que en éste caso la resolución observó una contradicción a las normas de la Unión Americana.
Tras comentar que en años anteriores la migración de mexicanos a territorio estadounidense fue provocada por la falta de oportunidades en nuestro país, aseguró que en los últimos tiempos los indicadores ya se redujeron y cada vez son menos los que quieren salir de México.
- 53 por ciento de los mexicanos confía en el Gobierno federal
“Ahora ya se van mucho menos. Desde hace varios años ya disminuyó la migración de México a Estados Unidos. Pero todos aquellos que van 20, 15, 10 años, que tienen un hijo allá, porque tienen su vida allá, pues afortunadamente hoy se les permite la nacionalidad. Y es gente de bien que ayuda a la economía de México y a la de Estados Unidos”, explicó.
La mandataria federal también destacó el papel de las y los trabajadores mexicanos. “Había necesidad en Estados Unidos. No estaban sustituyendo a ninguna otra persona, sino que había necesidad de ese trabajo. Es gente honesta, trabajadora”, explicó.
Recordó que aquellos que deseen tener doble nacionalidad y adquirir la de México deben de acudir a oficializar su intención en algún consulado.
Al ser consultada sobre los discursos y campañas antiinmigrantes y antimexicanos en medios estadounidenses, Sheinbaum Pardo envió un mensaje directo a nuestra comunidad:
“Ya lo saben, que son héroes y heroínas para nosotros. Y que siempre hay que estar con la frente en alto. No hay que permitir que nos afecte alguna forma de discriminación”.