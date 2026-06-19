Apoyan revisión de la ONU sobre desapariciones

Madres buscadoras protestaron a un costado del Ángel de la Independencia para denunciar las desapariciones, ayer.

LA ORGANIZACIÓN Amnistía Internacional celebró la decisión del secretario general de las Naciones Unidas de remitir a la Asamblea General de la ONU la determinación adoptada por el Comité contra la Desaparición Forzada sobre la situación que enfrenta México en la materia.

Consideró que este paso representa un reconocimiento internacional a la gravedad y persistencia de una crisis que afecta a miles de familias mexicanas, así como al trabajo realizado durante años por colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El Tip: Organizaciones defensoras de derechos humanos expusieron que, hasta el 16 de mayo del presente año, México registra un total de 134 mil 257 personas desaparecidas.

Además, señaló que la intervención de la Asamblea General constituye una oportunidad histórica para que el Estado fortalezca sus acciones en materia de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación para las víctimas.

Asimismo, destacó que este proceso no debe interpretarse como una confrontación con el país, sino como una vía para mejorar las respuestas institucionales.

La organización subrayó que México tiene la posibilidad de demostrar su compromiso con los derechos humanos mediante acciones concretas que respondan a las exigencias de verdad y justicia de las familias buscadoras.

Sostuvo que este momento debe marcar el inicio de una etapa de voluntad política, rendición de cuentas y cooperación internacional para enfrentar una de las crisis humanitarias más profundas.