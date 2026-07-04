Redoblan seguridad en Reforma; 25 mil de aforo en Ángel y resto a otras zonas

Refuerzan seguridad para Reforma y limitan aforo en el Ángel y el Zócalo

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un reforzamiento del operativo de seguridad, protección civil, salud y movilidad en la capital para el partido entre México e Inglaterra del próximo domingo, con el despliegue de 40 mil servidores públicos, luego de los hechos registrados durante los festejos por el triunfo de la Selección Nacional, en los que cuatro personas perdieron la vida el martes.

En conferencia, informó que el acceso al Ángel de la Independencia y al Zócalo capitalino será gratuito, pero con aforo limitado, por lo que una vez alcanzada la capacidad máxima se cerrarán los accesos para evitar riesgos y concentraciones excesivas de personas, y se les invitará a que pasen a la siguientes glorietas y zonas en Reforma que estarán disponibles.

El Dato: La secretaría de Movilidad adelantó que analizan cerrar las estaciones Chapultepec, Sevilla e Insurgentes del Metro, dependiendo del aforo que presenten.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, detalló que se instalará un doble cinturón de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia. El primer perímetro abarcará desde la fuente de la Diana Cazadora hasta el Ahuehuete, y un segundo llegará hasta Avenida Chapultepec e Insurgentes.

Explicó que cuando el aforo alcance unos 25 mil asistentes, equivalente a una densidad cercana a cuatro personas por metro cuadrado, se restringirá el ingreso. Para facilitar esta redistribución se desplegarán equipos de “orientadores mundialistas”, quienes dirigirán a los aficionados hacia zonas con menor concentración.

La mandataria capitalina, Clara Brugada, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

Como parte de la estrategia, se incrementarán de 56 a más de 100 espacios para seguir el encuentro. Se instalarán 62 pantallas gigantes, seis más sobre Reforma, donde habrá proyecciones desde la Estela de Luz hasta Hidalgo. A estos espacios se sumarán el Monumento a la Revolución, avenida Juárez, las 16 alcaldías y municipios conurbados del Estado de México, que organizarán celebraciones simultáneas para distribuir la afluencia.

En el Zócalo, donde nuevamente se instalará el FIFA Fan Festival, el operativo contempla cinco accesos controlados ubicados en las calles de 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero. En esos puntos se realizarán revisiones aleatorias para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos que representen un riesgo. Cuando la Plaza de la Constitución alcance su capacidad máxima, los asistentes serán dirigidos hacia las 12 pantallas instaladas en calles aledañas.

Brugada señaló que después de cada partido se han evaluado exhaustivamente los resultados y tomado decisiones para fortalecer los protocolos, por lo que, de cara al próximo encuentro, que reunirá a millones de personas de la capital y de la zona conurbada del Estado de México, se desplegará un operativo integral para que la celebración transcurra en paz y con orden, de manera descentralizada.

“Celebremos con pasión, con entusiasmo y con orgullo, pero celebremos sobre todo cuidándonos unos a otros, porque ninguna victoria es más importante que la vida humana”, afirmó Brugada Molina.

DESPLIEGUE. El titular de la SSC anunció un operativo especial que movilizará a más de 17 mil policías, para resguardar el Estadio Ciudad de México, el Fan Festival del Zócalo y los distintos puntos de reunión. El operativo contempla filtros de revisión, perímetros de seguridad, monitoreo con drones, ajustes en estaciones de Metro y Metrobús, así como servicios de atención prehospitalaria y puestos médicos avanzados.

El funcionario explicó que el dispositivo busca garantizar que todas las actividades relacionadas con el encuentro deportivo se desarrollen en un ambiente de paz, orden y seguridad, bajo una estrategia enfocada en la mitigación de riesgos.

Vázquez Camacho informó que siete mil 500 policías serán desplegados en el Estadio Ciudad de México, donde establecerán un polígono de “Última milla” para ordenar el ingreso de los asistentes, realizarán cierres parciales a la circulación desde las primeras horas del domingo y reforzarán la vigilancia tanto al exterior como al interior del inmueble. Asimismo, apoyarán en los filtros de acceso para impedir el ingreso de objetos prohibidos y brindarán orientación a aficionados y vecinos de la zona.

Añadió que en el Zócalo, para el FIFA Fan Festival, participarán tres mil 300 elementos policiales, mientras que en Paseo de la Reforma, y particularmente el Ángel de la Independencia, donde se prevé que vuelvan a concentrar el mayor número de aficionados, el despliegue policial en la zona aumentará cerca de 50 por ciento, con más de seis mil elementos, quienes permanecerán desde las primeras horas del domingo hasta que se retire el último asistente.

Además de los elementos de la SSC, participarán 24 mil servidoras y servidores públicos de dependencias como Protección Civil, Bomberos, Salud, Participación Ciudadana, Cultura, Bienestar y atención de emergencias. Asimismo, en el corredor de Reforma, de la Estela de Luz a Avenida Juárez, se desplegarán ocho mil funcionarios de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad.

CONTROLAN BEBIDAS. En su oportunidad, el secretario de Gobierno, César Cravioto, anunció la ampliación de la Ley Seca como parte del operativo especial para prevenir incidentes durante las celebraciones del próximo domingo.

El funcionario informó que la restricción para la venta de bebidas alcohólicas estará vigente desde las 00:00 horas del domingo 5 de julio y hasta las 07:00 horas del lunes 6 de julio.

La medida aplicará en las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Centro, Tabacalera, San Rafael, además de Roma Norte y Condesa, éstas dos últimas incorporadas tras detectar que, en los festejos anteriores, la venta de alcohol se desplazó hacia esas zonas una vez establecidas las restricciones en Paseo de la Reforma: “Las añadimos porque pasando Avenida Chapultepec estaban vendiendo del otro lado, en estas colonias colindantes”.

Precisó que la prohibición será únicamente para la venta de bebidas alcohólicas para llevar, por lo que los establecimientos mercantiles con licencia para consumo en el interior podrán continuar operando con normalidad, aunque no podrán permitir que sus clientes salgan con bebidas, conocida como la “caminera”, y advirtió que cualquier negocio que incumpla las disposiciones administrativas será suspendido.

Para supervisar el cumplimiento de la medida participarán 213 verificadores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y 21 servidores públicos de la Secretaría de Gobierno.

Asimismo, la Consejería Jurídica instalará juzgados cívicos móviles que permitirán remitir de manera inmediata a quienes sean sorprendidos vendiendo bebidas alcohólicas en la vía pública o incumpliendo las disposiciones establecidas para el evento. Subrayó que el objetivo central de estas medidas es prevenir situaciones de riesgo derivadas del consumo de alcohol y garantizar que las celebraciones por un eventual triunfo de la Selección Mexicana transcurran de manera ordenada y segura para la población.

Además, operarán 83 brigadas especiales, coordinadas por la dependencia y con apoyo de la SSC y de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.

Operativo integral

Acciones a desarrollar por parte de las autoridades.

Habrá 40 mil servidores públicos, de los que 17 mil serán policías

Otros 24 mil son de PC, Bomberos, Salud, Participación Ciudadana, Cultura, Bienestar y emergencias

La ley seca será en total en 7 colonias, a partir de las 00:00 horas del domingo.

Se instalarán 6 pantallas adicionales en el corredor Reforma.

El aforo máximo en el Ángel de la Independencia será de 25 mil personas.

Para descentralizar los festejos, se ampliarán a más de 100 espacios para que la población disfrute el partido.

Se enredan con horario

Por Claudia Arellano

una serie de versiones encontradas generó incertidumbre este viernes, luego de que corriera insistentemente en diversos medios la versión de que el partido entre México e Inglaterra correspondiente a los octavos de final del Mundial se adelantaría de las 18:00 horas, cuando estaba programada originalmente, a las 12:00 horas.

Las versiones apuntaban a que la FIFA había notificado el cambio a las televisoras propietarias de los derechos de transmisión sobre la posibilidad de adelantar el encuentro debido a la amenaza de tormentas eléctricas pronosticada para el domingo en la Ciudad de México, aunque otras versiones apuntaban a que la reprogramación ayudaría a la transmisión del cotejo en Europa.

El organismo rector del balompié no emitió ninguna aclaración al respecto, por lo que la noticia generó molestia en los equipos.

Finalmente, las mismas fuentes que revelaron el cambio lo desmintieron, por lo que se jugará a las 18:00 horas del domingo.