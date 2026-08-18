Proponen crear fondo federal para que municipios y alcaldías atiendan carencias en escuelas

Ediles integrados en la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) acudieron a la Cámara de Diputados para entregar la propuesta legislativa.

Alcaldes y alcaldesas de todo México han entregado una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para crear un Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa (FAIE). La propuesta busca asignar directamente 1.5 millones de pesos anuales a cada una de las más de 200 mil escuelas públicas del país, con el fin de garantizar su mantenimiento y ofrecer espacios dignos para el aprendizaje de niñas y niños. Esta medida pretende descentralizar los recursos y agilizar la atención a las carencias urgentes.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que agrupa a 252 gobiernos locales, propone destinar el 6% de la Recaudación Federal Participable, lo que equivaldría a 320 mil millones de pesos, distribuidos según la matrícula de cada plantel. Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y presidente de la ANAC, enfatizó la urgencia: “Estamos cansados de tener escuelas de cuarta, queremos escuelas de primera, en buenas condiciones y con mantenimiento”.

Los alcaldes argumentan que los recursos actuales son insuficientes para cubrir necesidades básicas como reforzamientos estructurales, arco techos, cambio de baños o impermeabilización. José Luis Oliveros, alcalde de Apaseo el Grande, Guanajuato, destacó que el 30% de las escuelas en México carecen de servicios básicos como agua o saneamiento, y casi el 50% enfrenta una brecha digital.

La propuesta busca “blindar” el mantenimiento escolar contra decisiones políticas arbitrarias. Tabe señaló la necesidad de “proteger los planteles donde se educa a nuestros niños y niñas” de gobiernos que menosprecian su importancia. Esta visión es compartida por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien afirmó que “gobernar es resolver” y las solicitudes escolares no deben perderse en la burocracia.

El alcalde de Miguel Hidalgo y dirigente de la asociación, Mauricio Tabe, defendió la necesidad de dignificar la infraestructura educativa en México. ı Foto: Especial.

Diputados federales, como José Elías Lixa del PAN, han adelantado que esta iniciativa será prioritaria en la agenda legislativa. Lixa subrayó la necesidad de dar a los municipios “una mejor y mayor cantidad de posibilidades para dar respuesta a uno de los puntos que más ha abandonado el gobierno federal: el mantenimiento de las escuelas”.

Alcaldes como Samantha Smith de Guanajuato y Carlos Orvañanos de Cuajimalpa, resaltaron que los gobiernos municipales son los primeros en responder a los requerimientos de las escuelas, muchas en condiciones lamentables. Orvañanos recordó un incidente donde un muro escolar colapsó, afortunadamente sin estudiantes, evidenciando la urgencia de actuar. La iniciativa, que busca “dignificar” la educación, también recoge las peticiones infantiles de “árboles, sombras, juegos seguros y baños divididos”, según Carlos Alberto Soto, alcalde de Zamora, Michoacán.

La iniciativa propone reformar artículos clave de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (3, 73, 115 y 122) y de la Ley de Coordinación Fiscal (25 y 53). La propuesta legislativa ha sido turnada a la Comisión Permanente y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

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JVR