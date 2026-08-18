Clara Brugada plantea cinco ejes clave en informe de la CDHCM

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante su intervención en el informe anual 2025 de la CDHCM.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, asistió como invitada de honor a la presentación del informe anual 2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), encabezado por la presidenta del organismo, Dolores González Saravia.

Durante su mensaje inicial, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Saravia, destacó la importancia de la rendición de cuentas honesta para evaluar el impacto de la defensa y garantía de los derechos fundamentales en la capital. A través del informe institucional, se dio cuenta de que en 2025 el organismo brindó más de 53 mil servicios y más de 20 mil atenciones territoriales en las 16 alcaldías mediante sus delegaciones y el Ombudsmóvil, resolviendo el 98 por ciento directamente en territorio.

Bertha Alcalde Luján, Clara Brugada y Dolores González Saravia coinciden en fortalecer el trabajo interinstitucional por las víctimas. ı Foto: Gobierno CDMX

Asimismo, el mecanismo de restitución inmediata logró la restitución directa de derechos en más del 87 por ciento de los casos concluidos, beneficiando a 324 víctimas. Las visitadurías registraron más de 7 mil 700 quejas, concluyeron más de 8 mil expedientes y emitieron 13 recomendaciones y 16 acuerdos de conciliación. En materia de campo, se realizaron 422 acompañamientos, destacando 36 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas y 71 observaciones en protestas sociales, además de capacitar a más de 464 mil personas mediante 1,320 actividades educativas.

En su intervención, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció el trabajo de visitadores y personal de la comisión, reafirmando el compromiso de su administración con la autocrítica, la contención del poder y la autonomía constitucional del organismo defensor. “Un gobierno democrático no debe temer una comisión de derechos humanos, fuerte e independiente”, aseveró Brugada Molina. La mandataria enfatizó que su movimiento defiende los derechos humanos con mayor convicción desde el ejercicio del gobierno, señalando: “No queremos ni silencio frente al abuso, ni violaciones a los derechos humanos, ni poder sin contrapesos”.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante su intervención en el informe anual 2025 de la CDHCM. ı Foto: Gobierno CDMX

Al referirse al reconocimiento constitucional de nuevos derechos como el cuidado, el arraigo y el apoyo a la primera infancia, subrayó: “Queremos que en esta ciudad los derechos no comiencen a los seis años cuando una niña o niño entre a estudiar primaria, que comiencen cuando nazca, con la vida desde la cuna”.

Para profundizar la agenda de protección en la capital, Brugada Molina solicitó de manera respetuosa el acompañamiento y trabajo conjunto de la comisión en cinco tareas fundamentales:

Nuevo modelo de exigibilidad y defensa de los derechos sociales: Mediante la transformación de la Procuraduría Social en una Defensoría Social del Pueblo para evitar laberintos burocráticos a la ciudadanía. Nuevo modelo penitenciario con visión humanista: Centrado en una reinserción social real para erradicar las “escuelas de violencia” y evitar la humillación o el punitivismo. Programa integral para la atención a personas en situación de calle: Superando el enfoque asistencialista de albergues o traslados para restituir de forma plena sus derechos a la vivienda, empleo, salud, salud mental y atención a adicciones. Nuevo protocolo para la atención de desalojos: En el marco de la próxima presentación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, estableciendo mediación, alternativas institucionales y criterios estrictos que prevengan el uso de la fuerza. Acompañamiento prioritario en la búsqueda de personas desaparecidas: Profundizando las labores de localización, acompañamiento a familiares y utilización de todas las capacidades del Estado.

Clara Brugada y Dolores González Saravia reafirman el compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos. ı Foto: Gobierno CDMX

Por su parte, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, define a la comisión como un aliado indispensable para la fiscalía, señalando que la vigilancia independiente permite pasar de la corrección de un caso aislado a la atención de fallas estructurales y patrones de actuación. Alcalde Luján refrendó el compromiso institucional para investigar con rigor técnico y perspectiva de derechos humanos, garantizando la dignidad en la atención a las víctimas.

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