Metro CDMX HOY 18 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 18 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento: La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 9 y A es constante por ambas direcciones y afluencia controlada



En las Líneas 3, 7, 12 y B se registra alta afluencia; sin embargo, la circulación es constante. Para atender la demanda, se envían trenes vacíos… pic.twitter.com/8Hx7WNRvZi — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 18, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“L7 dirección el rosario, va muy lenta, no había gente y de tanto tiempo que tardo que se aglomeraron los andenes y ahora está a reventar y no avanza”

“Más de 15min sin que pase tren en linea 7 estación San Antonio”

“En san Pedro de los pinos ya llevamos varios minutos y no pasa un convoy”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“No sean mentirosos en la línea B perdimos 10 minutos en Oceanía”

“Porque se detiene tanto la línea b llevaba buen avance, pero ya se detuvo en tres estaciones un buen de tiempo”

“La línea B se queda parada en las estaciones”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 9

Línea 12

Línea 8

Línea 1

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LMCT