¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 18 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 18 de agosto.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS:
Comerciantes bloquean la Avenida Juárez, ayer, frente al Palacio de Bellas Artes.
Sigue protesta en Av. Juárez

Resguarda GCDMX la Alameda Central contra ambulantes

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “L7 dirección el rosario, va muy lenta, no había gente y de tanto tiempo que tardo que se aglomeraron los andenes y ahora está a reventar y no avanza”
  • “Más de 15min sin que pase tren en linea 7 estación San Antonio”
  • “En san Pedro de los pinos ya llevamos varios minutos y no pasa un convoy”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “No sean mentirosos en la línea B perdimos 10 minutos en Oceanía”
  • “Porque se detiene tanto la línea b llevaba buen avance, pero ya se detuvo en tres estaciones un buen de tiempo”
  • “La línea B se queda parada en las estaciones”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 9
  • Línea 12
  • Línea 8
  • Línea 1

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Santiago Enríquez, vecino de la calle Guadalupe Victoria, muestra un bache.
Con Octavio Rivero, más solicitudes

En 4 años quejas por los baches en Milpa Alta suben 61.7% y contando


Google Reviews