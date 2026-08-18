Marchas y bloqueos en CDMX HOY 18 de agosto: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Manifestación de aspirantes a la UNAM que se rehúsan a presentar examen de control. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este martes 18 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 18 de agosto se espera una marcha, siete concentraciones y dos citas.

Marchas

JUECES Y MAGISTRADOS EN RETIRO: Marcha (“Caminata por la Constitución”) en Órgano de Administración Judicial, Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón a las 07:30 hrs con destino a la Sede del Tribunal de Disciplina Judicial, Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. Tizapán San Ángel, Alc. Álvaro Obregón. (Nota: No se descarta el bloqueo de vialidades durante el transcurso de sus actividades).

Concentraciones

ASPIRANTES SELECCIONADOS DE TODOS LOS PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO : Se concentrarán en Palacio de los Deportes, Añil No. 667, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco a las 08:00 hrs. (Nota: No se descarta afectación de vialidades durante sus actividades).

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra No. 16, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 09:00 hrs.

REVISTA “MI VALEDOR” : Se concentrarán en Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Av. Ricardo Flores Magón No. 1, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs.

FAMILIARES Y AMIGOS DE JOVEN VÍCTIMA DE SECUESTRO Y HOMICIDIO : Se concentrarán en Tribunal de Disciplina Judicial, Av. Niños Héroes No. 132, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs.

PROTESTA DIVERGENTE “PALEXICO” : Se concentrarán en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Podrían sumarse otras organizaciones sociales y verse afectadas las vialidades).

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en jornada itinerante a las 12:00 hrs en: 1) Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc); 2) Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; 3) Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero.

MAZAHUAS E INDÍGENAS DE LA ALAMEDA : Se concentrarán en Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc a las 12:30 hrs.

MOVIMIENTO PLURAL DE MAQUINEROS : Se concentrarán en Sede de la Alcaldía Gustavo A. Madero, 5 de Febrero y Vicente Villada, Col. Villa Gustavo A. Madero, Alc. Gustavo A. Madero a las 15:00 hrs. (Nota: No se descarta afectación a vialidades).

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día.

Citas Agendadas

MAZAHUAS E INDÍGENAS DE LA ALAMEDA: Se reunirán en Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc a las 12:30 hrs. (Nota: Cita de atención agendada a las 12:30 hrs en el contexto de la protesta en la zona).

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