Protestan aceptados a la UNAM y comerciantes de Alameda Central: Marchas y bloqueos en CDMX HOY 17 de agosto

Una aspirante a la UNAM se manifiesta frente a Rectoría contra la aplicación remota del examen.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Los comerciantes bloquean la Avenida Juárez y Eje Central, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este domingo 16 de agosto no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 16 de agosto se esperan dos marchas, nueve concentraciones y tres citas.

Marchas

ONG MI VALEDOR : Se concentrarán en la estación “Doctores” de la Línea 8 del STC Metro (Eje Central “Lázaro Cárdenas” y Lucas Alamán, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:30 hrs. con destino al Jardín de Santiago (Av. Ricardo Flores Magón y Av. Paseo de la Reforma, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Segunda Marcha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle; no se descarta que se sumen otras organizaciones social con un aforo aprox. de 90 personas) .

JUBILADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL: Se concentrarán en la Puerta 9 del IPN (Av. Juan de Dios Bátiz, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero) a las 07:00 y 14:00 hrs. (Nota: Exigen el pago de finiquitos retenidos desde 2024; posible afectación a vialidades).

Concentraciones

ASPIRANTES SELECCIONADOS DE TODOS LOS PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO : Se concentrarán en Palacio de los Deportes (Añil No. 667, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco) a las 08:00 hrs. (Nota: Exigen respeto a los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026 y rechazan examen de control posterior) .

MÉXICO PREVIENE AC : Se concentrarán en la estación “Centro Médico” de la Línea 3 del STC Metro (Av. Cuauhtémoc y Dr. Ignacio Morones Prieto, Col. Buenos Aires, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Actividad “Semáforo Vivo” por el Día del Peatón junto con Bicibus CDMX; posible afectación a vialidades) .

MOVIMIENTO PLURAL DE MAQUINEROS : Se concentrarán en Venustiano Carranza y José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: A las 11:00 hrs. se desplazarán hacia la Secretaría de Gobierno en Av. Plaza de la Constitución No. 1 para una reunión) .

SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA : Se concentrarán en Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Demandan la recuperación del sindicato y restitución de derechos laborales; aforo aprox. de 300 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00 hrs. (Nota: Jornada itinerante sobre derechos cannábicos y reducción de riesgos) .

INICIATIVA VELVET : Se concentrarán en la Cámara de Diputados (H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza) a las 12:00 hrs. (Nota: Foro Nacional Día Mundial del Peatón; posible presencia de la comunidad cubana) .

COLECTIVA MORADA : Se concentrarán en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Av. Insurgentes Sur No. 881, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez) a las 13:00 hrs. (Nota: Apoyo a audiencia judicial con perspectiva de género; podrían sumarse otras colectivas feministas) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL ORGANIZADA DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL : Se concentrarán en la ENCB Unidad Santo Tomás (Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo) a las 15:00 hrs. (Nota: Discutirán la respuesta de las autoridades a su pliego petitorio) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”).

Citas Agendadas

COMERCIANTES DE LA ALAMEDA CENTRAL : Encuentro en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: En contra del operativo para regular el comercio en la Alameda Central) .

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100 : Encuentro en la Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs. (Nota: Exigen el pago del finiquito correspondiente al Fideicomiso F/100) .

OPERADORES CONCESIONARIOS DE LA RUTA 14 DE CANAL DE CHALCO A LA CENTRAL DE ABASTOS: Encuentro en la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Nte., Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Solicitan el retiro de unidades irregulares procedentes del Estado de México).

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