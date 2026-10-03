Lluvias en CDMX HOY 3 de octubre: reportan afectaciones; activan Alerta Amarilla

La SGIRPC mantiene vigilancia por lluvias fuertes, viento y posible granizo en toda la capital; además, la tormenta ya genera complicaciones en vialidades de CDMX.

La Ciudad de México enfrenta una tarde de lluvias fuertes este sábado 3 de octubre, con alerta meteorológica para las 16 alcaldías, debido a la posibilidad de precipitaciones intensas, actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y caída de granizo en algunos puntos.

Las condiciones meteorológicas han provocado complicaciones en distintos puntos de la capital y del Valle de México, mientras los núcleos de tormenta avanzan hacia el sur. Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones, particularmente durante los periodos de mayor intensidad de lluvia.

Entre las zonas donde se han presentado condiciones más adversas se encuentran Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztacalco, donde los núcleos de lluvia avanzan acompañados de fuertes ráfagas de viento.

Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del sábado 03/10/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/okLLbdyMmC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026

¿Qué afectaciones dejan las lluvias en CDMX?

Una de las zonas con mayores complicaciones se ubica en Avenida Central, a la altura de la estación Múzquiz de la Línea B del Metro, en Ecatepec, Estado de México, donde la fuerte tormenta registrada durante la tarde redujo considerablemente la visibilidad.

Encharcamientos y complicó la circulación sobre Avenida Central ı Foto: Redes sociales

La intensa lluvia registrada sobre Avenida Central, a la altura del Metro Múzquiz, en Ecatepec, también generó complicaciones a la circulación, debido a la reducción de visibilidad y a la necesidad de que los automovilistas disminuyeran la velocidad.

La situación provocó tráfico en la zona, por lo que se recomendó conducir con precaución y mantener una distancia adecuada entre vehículos.

#Reportando ⛈️ | Llueve y FUERTE en Av. Central a la altura del Metro Múzquiz, #Ecatepec. 🔴



⚠️🚘 La intensidad de la precipitación reduce de manera extrema la visibilidad en la zona. Reduzca la velocidad. pic.twitter.com/AXQpTSytX0 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 3, 2026

La lluvia, acompañada de viento y granizo, también se ha extendido por diferentes zonas de Ecatepec, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Naucalpan, Gustavo A. Madero.

En la Ciudad de México, la tormenta avanza hacia el sur, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones ante posibles encharcamientos, corrientes de agua y afectaciones a la movilidad.

#Reportando ⛈️ | Aguaceros fuertes afectan el norte y oriente de #CDMX y #EdoMéx. 🔴



⚠️ Entre viento y granizo la lluvia recorre zonas de Ecatepec, Azcapotzalco, Miguel H., Naucalpan, GAM, Toluca, Otzolotepec y Temoaya. Así su avance con viento intenso sobre #Neza.



📷: Richy pic.twitter.com/uQ4wgIp4Gd — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 3, 2026

Recomendaciones ante las lluvias

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil recomienda evitar cruzar calles con corrientes de agua o encharcamientos, mantener libres las coladeras y no arrojar basura en la vía pública.

También se pide a la población mantenerse alejada de árboles, postes, cables, muros y estructuras que puedan representar un riesgo durante las fuertes rachas de viento.

Para quienes circulan en automóvil, se recomienda disminuir la velocidad, encender las luces y mantener una distancia adecuada entre vehículos, debido a la reducción de visibilidad que puede provocar la lluvia.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y pidieron a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la intensidad de las precipitaciones.

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MSL