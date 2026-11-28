La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, debido al pronóstico de precipitaciones durante este sábado 28 de noviembre y la madrugada del domingo.

De acuerdo con el aviso de la dependencia capitalina, se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros, por lo que pidió a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua en calles y avenidas.

La alerta estará vigente desde las 07:45 horas de este sábado hasta las 02:00 horas del domingo 29 de noviembre. Además, se prevé que las precipitaciones tengan mayores acumulados en las zonas sur y poniente de la capital.

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¿En qué alcaldías de CDMX se activó la Alerta Naranja por lluvias?

La advertencia contempla las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, por lo que ninguna alcaldía queda fuera del pronóstico de lluvias fuertes.

Las alcaldías bajo Alerta Naranja son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la mañana, tarde y noche del sábado 28/11/2026 y la madrugada del domingo 29/11/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/NeSAmJbBvr — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 28, 2026

¿Qué afectaciones pueden provocar las lluvias en CDMX?

La SGIRPC advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua sobre calles y avenidas, lo que podría complicar la circulación vehicular y los traslados de peatones.

Por ello, recomendó a los habitantes de la capital retirar la basura de las coladeras dentro y fuera de sus domicilios, cerrar puertas y ventanas, así como evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

También pidió no resguardarse debajo de árboles durante las tormentas y mantenerse alejados de postes, cables y estructuras que puedan representar un riesgo.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono de Protección Civil 55 5683 2222.

Las autoridades exhortaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la SGIRPC, ante posibles actualizaciones del pronóstico meteorológico durante el fin de semana.

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MSL