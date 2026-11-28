La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) de la Ciudad de México apoya a personas en situación de calle y grupos vulnerables ante las bajas temperaturas que se comenzaron a sentir desde este fin de semana.

“En la #SEBIEN cuidamos a quienes más lo necesitan. Con cenas calientes, kits de invierno, cobijas y atención médica, sumamos 63,600 atenciones a personas en situación de calle. ¡En la Ciudad de México, nadie se queda atrás!”, informó en redes la dependencia capitalina.

Ante el descenso de temperaturas, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) activó programas de apoyo, como una respuesta institucional de atención directa enfocada en el bienestar y el ejercicio de derechos de la población en mayor situación de vulnerabilidad.

Como parte del despliegue territorial, brigadas del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) instalan puntos de atención en calle, donde diariamente entregan alrededor de mil raciones de comida caliente, así como 50 cobijas a personas en situación de vulnerabilidad. Estas acciones se complementan con orientación e información sobre los servicios y apoyos que ofrece la SEBIEN.

🤝 En la #SEBIEN cuidamos a quienes más lo necesitan. Con cenas calientes, kits de invierno, cobijas y atención médica, sumamos 63,600 atenciones a personas en situación de calle. ❤️

¡En la Ciudad de México, nadie se queda atrás! pic.twitter.com/lbg77l6oBq — Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (@SEBIEN_cdmx) November 28, 2026

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