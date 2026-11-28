La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto que establece las reglas para distribuir las 200 diputaciones de representación proporcional en las elecciones federales de 2027. La propuesta, que aún deberá discutirse y votarse el próximo lunes en el Consejo General, mantiene el criterio de calcular los límites de sobrerrepresentación por partido político y no por coalición, e incorpora un cambio en la fecha de corte para verificar la afiliación efectiva de los candidatos.

El anteproyecto fue avalado en lo general por unanimidad, con ajustes de redacción. Sin embargo, uno de sus puntos fue sometido a una votación particular: la propuesta del consejero Arturo Castillo para adelantar la fecha en que se verificará la afiliación efectiva de quienes compitan por una diputación de mayoría relativa y resulten electos.

La modificación fue aprobada por mayoría, con los votos a favor de Castillo y de la consejera Norma Irene de la Cruz, mientras que el consejero Arturo Chávez votó en contra. Con el cambio, la fecha de corte será cuando el Consejo General apruebe el acuerdo, en lugar de esperar a la aprobación de los convenios de coalición, como planteaba originalmente el proyecto.

Sesión virtual de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, ayer ı Foto: Especial

Castillo explicó que la intención es evitar que los partidos realicen movimientos de afiliación después de que se conozcan las reglas para la conformación de las coaliciones y antes de que se determine a qué fuerza política se atribuirán los triunfos de mayoría relativa para calcular la sobrerrepresentación.

“Desde la mañana se congelan los movimientos de afiliaciones y se atempera o se disminuye el efecto que está generando ese movimiento de afiliaciones para aplanar los límites de sobrerrepresentación”, sostuvo.

Advirtió que el mecanismo de afiliación efectiva ha perdido eficacia debido a los cambios de militancia que pueden realizarse antes de la fecha de corte. Con esos movimientos, explicó, se puede modificar el partido al que se contabiliza una candidatura ganadora y, por tanto, incidir en el cálculo de los límites de representación en la Cámara de Diputados.

Planteó también una segunda modificación, denominada “fuerza electoral efectiva”, que buscaba establecer que los triunfos de mayoría obtenidos por una coalición se contabilizaran al partido que hubiera conseguido la mayor votación propia dentro de esa alianza, sin importar la afiliación de la candidatura o lo establecido en el convenio de coalición. Esta propuesta no fue aprobada.

En cuanto a la distribución de las diputaciones plurinominales, el documento mantiene que los límites constitucionales de sobrerrepresentación se apliquen a cada partido político de manera individual y no a las coaliciones en su conjunto. Este criterio se utiliza desde 2009 y ha sido confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El proyecto también precisa que alcanzar al menos tres por ciento de la votación válida emitida no garantiza automáticamente obtener una diputación de representación proporcional. Ese porcentaje permite a los partidos participar en la asignación conforme a la fórmula legal, pero no implica que necesariamente reciban una curul.

Además, el anteproyecto incluye criterios sobre afiliación efectiva de candidaturas de coalición que ganen por mayoría relativa, elección consecutiva y paridad de género en la integración de la Cámara de Diputados.

Durante la discusión, los representantes del PRI, PAN y Somos coincidieron en reprochar que el foro de especialistas en la materia llevado a cabo el jueves en el INE, no incidiera en el anteproyecto y exigieron frenar la distorsión en el reparto de curules.

El priista Emilio Suárez Licona justificó su ausencia en dicho encuentro al acusar que no se prestarían “a una simulación” del INE ni a foros “para lavar la cara y para llenar el expediente”, además de urgir a adelantar el corte de afiliación efectiva para evitar que “Morena siga haciendo trampa”.

El panista Víctor Hugo Sondón, quien tampoco acudió al evento, calificó el foro como un espacio “de catarsis para la oposición” y cuestionó que se aplique el límite constitucional por partido y no por coalición: “¿De qué sirve establecer límites constitucionales a la concentración del poder? Si los mecanismos de asignación permiten alcanzar colectivamente aquello que sus límites pretendían evitar”, cuestionó.

Asimismo, propuso auditar el tope de sobrerrepresentación y publicar simulaciones de reparto.

Por su parte, Marco Antonio Baños, representante de Somos, consideró “un poquito extraño” que primero se circulara el proyecto y después se realizara el foro, por lo que pidió posponer la votación en el Consejo General: “Lo ideal hubiera sido diferir un poco la votación del lunes (...) quisiéramos insistir en que se dé cuenta de qué es lo que se va a hacer con lo que ayer se presentó en el foro”.

En respuesta, el consejero presidente de la comisión, Arturo Chávez, aclaró que “el foro no era resolutivo (...) no tiene carácter vinculante con las decisiones que toma esta comisión”, y defendió que el anteproyecto se apega al “principio de legalidad” y a un sistema electoral mixto, advirtiendo que corresponde al Poder Legislativo —y no al INE— modificar la Constitución.

“Justo allí es donde es responsabilidad del soberano, es decir, de la Cámara de Diputados, resolver esta cuestión, no de nosotros; no nos hagan a nosotros asumir una responsabilidad que le corresponde al soberano”, concluyó.

Ley vigente da margen para interpretar límites

| Redacción |

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene margen para interpretar de otra manera el límite de sobrerrepresentación al repartir las 200 diputaciones plurinominales de 2027, sostuvo el exconsejero electoral Arturo Sánchez.

En entrevista para Almediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, el también investigador del Tec de Monterrey consideró probable que el organismo mantenga el criterio de 2024, aunque afirmó que la legislación vigente admite una lectura que acerque la distribución de curules a la votación obtenida en las urnas.

“Sí cabe dentro de la ley actual una interpretación que dice: es más democrático que las curules se repartan más proporcionalmente con la votación que se obtuvo en las urnas”, dijo.

La discusión gira en torno al artículo 54 constitucional, que establece como regla general que la proporción de diputaciones de un partido no puede superar en más de ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida. El anteproyecto para 2027, aprobado ayer en la Comisión de Prerrogativas y Partidos, plantea verificar ese límite por partido, como en 2024. El debate es si debe considerarse a la coalición en conjunto al aplicar el tope.

Sánchez Gutiérrez recordó que tanto el INE como el Tribunal Electoral avalaron en 2024 la aplicación del límite por partido. A su juicio, el resultado mostró la necesidad de revisar el criterio, pues permitió que una sola fuerza legislativa aprobara reformas constitucionales sin negociar con la oposición. Citó como ejemplo la reforma judicial.

El exconsejero señaló que una de las vías para revisar el reparto es verificar la afiliación efectiva de las candidaturas. Planteó que esa revisión puede ayudar a evitar que, mediante cambios de bancada, una fuerza política reúna una mayoría que no obtuvo en las urnas. Para Sánchez, ganar la elección y alcanzar los dos tercios de la Cámara son resultados distintos. Consideró que con otra interpretación del límite, Morena y sus aliados podrían perder en 2027 la mayoría calificada y tendrían que negociar con otras fuerzas para aprobar reformas.

Sheinbaum pide esperar al 27 para reformar la ley electoral

| Por Yulia Bonilla |

Ante las quejas de la oposición por la fórmula que permitió al bloque de la 4T dominar ambas cámaras del Congreso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les sugirió presentar una reforma a la ley electoral después de los comicios del 2027 y esperar a ver si procede.

“¿Quieren cambiar la ley electoral? Pues espérense a después de la elección del 2027 y propongan lo si es que procede y si es que los partidos políticos en ese momento deciden que se requiere una reforma electoral”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo este viernes en Palacio Nacional.

El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum Pardo fue luego de que la oposición retomó acusaciones acerca de una sobrerrepresentación de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados y el Senado, de la que responsabilizan a las autoridades electorales a las que exigen que la distribución de lugares en el Poder Legislativo, obtenidos por la vía plurinominal, se guíe por coalición y no por partido político.

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la distribución de los cargos legislativos ha obedecido a lo que dicta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que la asignación se base en un cálculo de los votos obtenidos por cada instituto político, mas no por sus alianzas para formar bloques entre sí, como el que hoy conforma la 4T.

Incluso Claudia Sheinbaum Pardo proyectó durante su conferencia matutina un fragmento de la sesión del Instituto Nacional Electoral (INE), donde su anterior presidente, Lorenzo Córdova Vianello, explica que la asignación de los lugares por la vía plurinominal es por partido.

“Este vídeo es muy bueno, porque él mismo reconoce que la representación proporcional es por partido político”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo también criticó que otros exconsejeros hoy cuestionen la conducción de los próximos comicios, pues además los acusó de haber permitido fraudes electorales, la concentración de poder y las contrataciones irregulares mientras estuvieron a cargo del Instituto.

“Ellos tienen la visión de que cuando ellos estuvieron en el INE funcionaba perfecto esa es su visión esa es la visión de Ugalde responsable del fraude electoral del 2006 la visión de Lorenzo Córdova es que el INE funcionaba maravillosamente cuando él era el presidente del INE sin nada más que durante toda esa época también hubo primero una concentración de poder tremenda porque ellos nombraron a todos los consejeros estatales de la soples. Y segundo, permitieron que se generara este duopolio en la producción de material electoral”, declaró.

Claudia Sheinbaum Pardo insistió en señalarlos de pretender una deslegitimación a las elecciones del próximo año, por ver que el partido en el que algunos colaboran, como Somos, no despega en las preferencias entre la población.

“El objetivo en el fondo de deslegitimar al actual Instituto Nacional Electoral pues es poner en duda la elección del 27, ¿por qué? Pues porque vean las encuestas, ellos forman un nuevo partido político, todos, y tiene el 1 por ciento de reconocimiento en las encuestas. En el país los partidos de oposición tienen un reconocimiento muy bajo, entonces en vez de buscar el voto popular, construyendo un proyecto de nación, que para eso está en las elecciones, lo que buscan es deslegitimar una elección”, acusó.

Monreal va por eliminar pluris; pero no ahora

| Por Yulia Bonilla |

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respaldó las propuestas emanadas de su partido para eliminar totalmente las diputaciones plurinominales y así acabar con la controversia de la oposición, sin embargo, refirió que, por ahora, no es un buen momento para impulsar ese plan.

Ante las quejas de partidos de la oposición, que acusan una sobrerrepresentación del bloque de la 4T en el Congreso de la Unión, e incluso amagan con no contender en 2027, el líder de la bancada en el Senado, Ignacio Mier, y el vocero en San Lázaro, Arturo Ávila, plantearon esta semana la posibilidad de que se reforme la ley electoral para eliminar las candidaturas de representación proporcional, como ya lo había propuesto la Presidenta Claudia Sheinbaum y que, en su momento, fue rechazado, hasta por los aliados.

El Tip: El legislador dijo que por ahora no se reunirá con el PJ hasta que el TEPJF resuelva la controversia interpuesta por el PAN para elegir a una nueva presidencia en el INE.

Al respecto, Monreal Ávila comentó que se esperará a que haya un momento oportuno para revisar el sistema electoral del país, porque además, permitirá acabar con el debate que persiste en el Poder Legislativo, con miras a los comicios del siguiente año: “Vamos a esperar que llegue el momento oportuno, pero yo vi en el debate, que no es el oportuno de una propuesta de Ignacio Mier y de Arturo Ávila que revisemos el sistema de asignación y que revisemos el sistema electoral mexicano, de eliminar, de una vez por todas, los 200 de representación proporcional y sólo queden de mayoría relativa.

También afirmó que “Es una buena propuesta que se elimine la cláusula de gobernabilidad y así terminan con todos los debates que están en este momento cifrándose” al comentar que su bancada apuesta por el cumplimiento de la Constitución Mexicana y no su implementación a conveniencia de quienes no desean respetar las reglas electorales que se han aplicado en procesos electorales anteriores.

“Nosotros insistiremos en la aplicación de la Constitución, no en la aplicación interesada, facciosa y parcial de un pequeño grupo que no quiere acatar las reglas electorales que se han venido aplicando en las últimas dos décadas”, declaró.