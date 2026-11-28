Y fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la que ayer se reunió con colectivos de madres buscadoras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, a las que informó sobre las medidas aplicadas por el Gobierno para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Éstas, les dijo, han hecho posible la localización de más de 18 mil 500 personas, hasta el momento. Estos encuentros se han venido sucediendo en las últimas semanas y a decir de quienes han seguido el asunto de las desapariciones en el país han tenido resultados. Por lo pronto, nos cuentan que en el evento realizado ayer en Tamaulipas asistió el gobernador Américo Villarreal y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y del Fondo de Población de Naciones Unidas, Maximilian More.